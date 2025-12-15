Ιράν: Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε δύο φορές στο νοσοκομείο μετά τη «βίαιη σύλληψή» της

Σύνοψη από το

  • Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο δύο φορές μετά από χτυπήματα που υπέστη από δυνάμεις ασφαλείας κατά τη σύλληψή της στις 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την οικογένειά της.
  • Η ακτιβίστρια συνελήφθη εκ νέου αφότου κατήγγειλε τον ύποπτο θάνατο δικηγόρου, με τον εισαγγελέα να δηλώνει ότι έκανε «προκλητικές δηλώσεις» και ενθάρρυνε «συνθήματα κατά των κανόνων».
  • Η Μοχαμαντί κατήγγειλε ότι κατηγορήθηκε για «συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση» και δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της, ζητώντας από τους δικηγόρους της να καταθέσουν επίσημη καταγγελία για τον βίαιο τρόπο σύλληψής της.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ναργκίς Μοχαμαντί
Φωτογραφία: AP

Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου δύο φορές αφότου υπέστη χτυπήματα από δυνάμεις ασφαλείας που τη συνέλαβαν στις 12 Δεκεμβρίου, όπως δήλωσε σήμερα η οικογένειά της στο Ίδρυμα Ναργκίς.

Η ακτιβίστρια που μάχεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κέρδισε το βραβείο ενώ βρισκόταν στη φυλακή το 2023, ύστερα από εκστρατεία τριών δεκαετιών για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Συνελήφθη και πάλι την Παρασκευή –έχοντας αφεθεί ελεύθερη στα τέλη της περασμένης χρονιάς— αφότου κατήγγειλε τον ύποπτο θάνατο του δικηγόρου Χοσρόου Αλικορντί.

Ο εισαγγελέας στην πόλη Μασχάντ, ο Χασάν Χεματιφάρ, δήλωσε προχθές Σάββατο σε δημοσιογράφους ότι η Μοχαμαντί και ο αδελφός του Αλικορντί είχαν κάνει προκλητικές δηλώσεις στη διάρκεια τελετής στη μνήμη του δικηγόρου στη Μασχάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, και ενθάρρυναν τους παρόντες να «φωνάξουν συνθήματα κατά των κανόνων» και να «διαταράξουν την ειρήνη».

Το Ίδρυμα Ναργκίς δήλωσε ότι η Μοχαμαντί τηλεφώνησε στην οικογένειά της αργά χθες.

«Η Ναργκίς Μοχαμαντί δήλωσε στο τηλεφώνημα ότι τα χτυπήματα ήταν τόσο σφοδρά, βίαια και επαναλαμβανόμενα που μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δύο φορές… Η κατάσταση της υγείας της την ώρα του τηλεφωνήματος δεν ήταν καλή και εκείνη ακουγόταν να μην είναι καλά», δήλωσε το ίδρυμα σε ανάρτηση στο Χ.

Η Μοχαμαντί είχε αφεθεί ελεύθερη πέρυσι τον Δεκέμβριο από τη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης αφότου ανεστάλη η ποινή της προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική θεραπεία.

Η ίδια δήλωσε στην οικογένειά της ότι κατηγορήθηκε «για συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση» και δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της από τις δυνάμεις ασφαλείας, κάτι που την οδήγησε στο να ζητήσει από την ομάδα των συνηγόρων της να καταθέσουν επίσημη καταγγελία κατά του σώματος ασφαλείας που την έχει θέσει υπό κράτηση και του βίαιου τρόπου της σύλληψής της.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τις ιρανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

