Ιράν: Συνελήφθη η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Ναργκίς Μοχαμαντί
Φωτογραφία: AP

Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης 2023 Ναργκίς Μοχαμαντί συνελήφθη στο Ιράν όπου είχε απελευθερωθεί προσωρινά για ιατρικούς λόγους, ανακοίνωσε σήμερα στο X η επιτροπή υποστήριξής της.

«Το Ίδρυμα Ναργκίς Μοχαμαντί ανακοίνωσε ότι έλαβε αξιόπιστες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ναργκίς Μοχαμαντί προσήχθη βιαίως από τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία πριν από μία ώρα περίπου, στη διάρκεια τελετής κατά την έβδομη ημέρα στη μνήμη του Χοσρόου Αλικορντί», ενός δικηγόρου που πέθανε την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε η επιτροπή γύρω στις 15:00 ώρα Ελλάδας. Η Γαλλίδα δικηγόρος της, η Σιρίν Αρντακανί, επιβεβαίωσε την πληροφορία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η 53χρονη Ναργκίς Μοχαμαντί που είχε φυλακίστηκε μετά την καταδίκη της από δικαστήριο στο Ιράν, έλαβε το Νόμπελ το 2023 για τον «αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και υπέρ της προώθησης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της ελευθερίας για όλους» και είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερη από τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο σύζυγός της Ταγκί Ραχμανί  που έχει την έδρα του στο Παρίσι, ανέφερε επίσης στο X ότι η Μοχαμαντί συνελήφθη στη διάρκεια αυτής της τελετής στην ανατολική πόλη Μασχάντ, ταυτόχρονα με μια άλλη διάσημη ακτιβίστρια, τη Σεπιντέχ Γκολιάν.

Ο 45χρονος Αλικόρντι είχε εκπροσωπήσει ως δικηγόρος στο δικαστήριο συλληφθέντες κατά την καταστολή των διαδηλώσεων το 2022. Το πτώμα του βρέθηκε στις 5 Δεκεμβρίου και οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατό του, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία, η οποία είπε ότι «υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ήταν κρατική δολοφονία».

Η ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA), που εδρεύει στις ΗΠΑ, δημοσιοποίησε εικόνες της Μοχαμαντί στην τελετή μαζί με πλήθος άλλων υποστηρικτών, χωρίς να φοράει τη μαντίλα που είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες σε δημόσιο χώρο στο Ιράν.

To HRANA δήλωσε ότι φώναζαν συνθήματα όπως “Ζήτω το Ιράν!”, “Αγωνιζόμαστε, πεθαίνουμε, δεν δεχόμαστε καμία ταπείνωση” και “Θάνατος στον δικτάτορα” στη διάρκεια της τελετής η οποία, σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση, πραγματοποιήθηκε την έβδομη ημέρα μετά τον θάνατο του Αλικορντί.

Άλλες εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα στα περσικά τα οποία έχουν την έδρα τους εκτός Ιράν έδειξαν τη Μοχαμαντί να ανεβαίνει σε ένα όχημα και να ενθαρρύνει τους παρισταμένους να φωνάξουν συνθήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

