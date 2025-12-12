Καιρός: Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου – Δείτε τον πίνακα

Σύνοψη από το

  • Ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα μας το μεσημέρι της Παρασκευής 12/12, με τις υψηλότερες να σημειώνονται σε Κρήτη, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.
  • Για το Σάββατο 13/12, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε Μαγνησία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Κρήτη.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός

Ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα μας, το μεσημέρι της Παρασκευής 12/12.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Κρήτη (Πετροκεφάλι Ηρακλείου – 20.6 °C, Παλαιόχωρα Χανίων – 20.2°C), στην Πελοπόννησο (Κυπαρισσία – 20.5 °C) και στην Στερεά Ελλάδα (Πατήσια Αθηνών – 20.2°C).

Στον χάρτη της εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας την Παρασκευής 12/12 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό το Σάββατο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και λίγες ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεω...

Δασμός 3 ευρώ σε μικρά δέματα που εισέρχονται στην ΕΕ από 1/7/26

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε από καρκίνο ένα από τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το σπέρμα του Δανού δότη – Νοσεί και το αδελφάκι του

Τραγική τροπή παίρνει η υπόθεση με το σπέρμα δότη από την Δανία, που ήταν εν αγνοία του φορέας...
19:10 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κτηνωδία στην Ανάβυσσο: Πυροβόλησαν και σκότωσαν μεσογειακή φώκια στο Μαύρο Λιθάρι – ΦΩΤΟ

Μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στην παραλία του Μαύρου Λιθαριού στην Ανάβυσσο. Το θηλαστικ...
18:50 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Ανήλικος τραυμάτισε γυναίκα αστυνομικό που τον σταμάτησε για έλεγχο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε ανήλικο και μία αστυνομικό στο Ηράκλειο, το βράδυ της Π...
18:35 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος: «Θα σας καθαρίσω» – Καταδικάστηκε 51χρονος που χτύπησε την γυναίκα και την κόρη του με πατερίτσα

Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών, με εκτιτέο έναν μήνα, καταδικάστηκε σήμερα από το Αυτόφ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα