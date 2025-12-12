Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο

Συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, María Angela Holguín Cuéllar είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Holguín ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Tufan Erhürman.

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης Άτυπης Διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.