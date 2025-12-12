ΗΠΑ: Νέες φωτογραφίες από τον φάκελο Επστάιν δημοσιοποίησαν οι Δημοκρατικοί – Οι διάσημοι, ο «τεράστιος» Τραμπ και η Μάξγουελ

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις ΗΠΑ, δημοσίευσαν την Παρασκευή φωτογραφίες από την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, στις οποίες εμφανίζονται πολλές ισχυρές προσωπικότητες που ανήκαν στον κύκλο του αποθανόντος εμπόρου λευκής σαρκός, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και άλλοι.

Πολλοί από αυτούς τους άνδρες είχαν συνδεθεί στο παρελθόν με τον Επστάιν, αν και οι φωτογραφίες μπορεί να ρίξουν νέο φως στην έκταση αυτών των σχέσεων. Συνολικά, οι 19 εικόνες – οι οποίες, σύμφωνα με την επιτροπή, προέρχονται από τα πράγματα του Επστάιν στο κτήμα του- ενισχύουν την άποψη ότι ο χρηματοδότης είχε στο παρελθόν σχέσεις με μια μεγάλη ποικιλία ισχυρών και γνωστών προσωπικοτήτων, οι σχέσεις των οποίων με αυτόν βρίσκονται τώρα υπό σημαντική εξέταση.

Μια εικόνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή δείχνει κάτι που μοιάζει με ένα μπολ με πρωτότυπα προφυλακτικά με μια καρικατούρα του προσώπου του Τραμπ. Το μπολ έχει μια πινακίδα που λέει «Προφυλακτικό Τραμπ 4,50 δολάρια» και κάθε προφυλακτικό φέρει μια εικόνα του προσώπου του Τραμπ με το κείμενο «Είμαι ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ!».

Μια άλλη εικόνα έδειχνε τον Τραμπ με έξι γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα είχαν αποκρυφτεί από την επιτροπή. Άλλες φωτογραφίες περιλαμβάνουν τον Στιβ Μπάνον και τον νεκρό πλέον επιχειρηματία, να φωτογραφίζονται σε έναν καθρέφτη, τον Μπιλ Κλιντον με τον Επστάιν, την ερωμένη του και φυλακισμένη σήμερα, Γκίσλεϊ Μάξγουελ και ένα άλλο ζευγάρι, καθώς και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, της Αγγλίας.

Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ Λάρι Σάμερς και ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοουιτζ εμφανίζονται επίσης σε φωτογραφίες από το κτήμα.

Καμία από τις δημοσιευμένες εικόνες δεν απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ούτε πιστεύεται ότι απεικονίζει ανήλικα κορίτσια. Δεν ήταν αμέσως σαφές πότε ή πού τραβήχτηκαν, ούτε από ποιον. Ήταν όλες όμως στο κτήμα του νεκρού επιχειρηματία που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η επιτροπή υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων απέκτησε τις εικόνες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς της. Μέχρι στιγμής, η επιτροπή έχει δημοσιεύσει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικοινωνίες που έλαβε από το κτήμα του Επστάιν, τα οποία συνεχίζουν να ανοίγουν νέους άξονες έρευνας.

Την Πέμπτη, οι δικηγόροι της περιουσίας έγραψαν μια επιστολή στην επιτροπή σημειώνοντας ότι μπορούσαν να εξετάσουν βίντεο και φωτογραφίες που είχαν ζητήσει και «που τραβήχτηκαν σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία που ανήκε, ενοικιάστηκε, λειτουργούσε ή χρησιμοποιήθηκε από τον Επστάιν από την 1η Ιανουαρίου 1990 έως τις 10 Αυγούστου 2019».

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η τελευταία παραγωγή φωτογραφιών από την περιουσία του Επστάιν, περιείχε «πάνω από 95.000 φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων των πλούσιων και ισχυρών ανδρών που πέρασαν χρόνο με τον Τζέφρι Έπσταϊν» και «χιλιάδες φωτογραφίες γυναικών και ακινήτων του Έπσταϊν».

«Είναι καιρός να τερματιστεί αυτή η συγκάλυψη του Λευκού Οίκου και να αποδοθεί δικαιοσύνη στις επιζώσες του Επστάιν και των ισχυρών φίλων του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του. «Αυτές οι ανησυχητικές φωτογραφίες εγείρουν ακόμη περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τον Επστάιν και τις σχέσεις του με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον κόσμο. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να μάθουν οι Αμερικανοί την αλήθεια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία, ΤΩΡΑ», είπε.