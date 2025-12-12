Χολαργός: Στη φυλακή οι 2 κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου 

Σύνοψη από το

  • Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Ανηλίκων οι 2 κατηγορούμενοι για τον τραυματισμό με μαχαίρι 14χρονου αγοριού στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο.
  • Οι κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 17 και 19 χρονών, φέρονται να έστησαν παγίδα στο θύμα με τη βοήθεια μίας κοπέλας, επιτιθέμενοι στον 14χρονο όταν αυτός πήγε στο σημείο.
  • Ο ανήλικος κατηγορούμενος άλλαξε άρδην τη θέση του, ισχυριζόμενος ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο, ενώ ο έτερος αρνήθηκε τη συμμετοχή του στην επίθεση στον ανήλικο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χολαργός, 14χρονος, μαχαίρωμα

Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Ανηλίκων οι 2 κατηγορούμενοι για τον τραυματισμό με μαχαίρι 14χρονου αγοριού το περασμένο Σάββατο, στον Χολαργό.

Οι κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 17 και 19 χρονών, φαίνεται να έστησαν παγίδα στο θύμα με τη βοήθεια μίας κοπέλας με την οποία ο 14χρονος είχε κανονίσει ραντεβού μέσω εφαρμογής. Όταν ο 14χρονος πήγε στο σημείο, οι δράστες που τον περίμεναν του επιτέθηκαν.

Συμφώνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κατηγορούμενος που είχε γνωστοποιήσει σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης το περιστατικό, άλλαξε άρδην τη θέση του ενώπιον της ανακρίτριας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Απολογούμενος φέρεται να είπε ότι το θύμα τού επιτέθηκε πρώτο με μαχαίρι και ότι αυτός αμυνόμενος πρόλαβε να τον μαχαιρώσει.

Ο έτερος κατηγορούμενος φέρεται να περιέγραψε το περιστατικό στην δικαστική λειτουργό αρνούμενος ότι συμμετείχε στην επίθεση στον ανήλικο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεω...

Δασμός 3 ευρώ σε μικρά δέματα που εισέρχονται στην ΕΕ από 1/7/26

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε από καρκίνο ένα από τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το σπέρμα του Δανού δότη – Νοσεί και το αδελφάκι του

Τραγική τροπή παίρνει η υπόθεση με το σπέρμα δότη από την Δανία, που ήταν εν αγνοία του φορέας...
19:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου – Δείτε τον πίνακα

Ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα μας, το μεσημέρι της Παρασκευή...
19:10 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κτηνωδία στην Ανάβυσσο: Πυροβόλησαν και σκότωσαν μεσογειακή φώκια στο Μαύρο Λιθάρι – ΦΩΤΟ

Μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στην παραλία του Μαύρου Λιθαριού στην Ανάβυσσο. Το θηλαστικ...
18:50 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Ανήλικος τραυμάτισε γυναίκα αστυνομικό που τον σταμάτησε για έλεγχο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε ανήλικο και μία αστυνομικό στο Ηράκλειο, το βράδυ της Π...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα