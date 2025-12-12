Συγκλόνιζει ο Ηλίας Βαλάσης για το τροχαίο με την σύζυγό του: «Όταν την είδα στο πάτωμα είπα ότι αν δεν ζήσει θα αυτοκτονήσω»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιου, «Super Κατερίνα» βρέθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, ο Ηλίας Βαλάσης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, ενώ συγκλόνισε με την αναφορά του στο τροχαίο που είχαν.

«Η τελευταία εγκυμοσύνη της γυναίκας μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πέρασε πολύ δύσκολα κατά τη διάρκειά της. Και εγώ και οι δύο μου γιοι ήμασταν όλη μέρα μουγκοί, σαν να μην υπάρχουμε. Λέγαμε σε όλα ναι. Ήταν ψυχολογικό, ήταν σαν τρελή», είπε αρχικά ο Ηλίας Βαλάσης.

Μιλώντας για το τροχαίο που είχαν: «Στο ατύχημα εγώ νόμιζα ότι θα πεθάνω. Τότε ήμασταν μαζί αλλά εκείνη την ημέρα είπαμε χωρίζουμε. Ήμασταν με το μηχανάκι και εγώ έσπασα 16 πλευρά. Είχαμε μετωπική σύγκρουση. Όταν την είδα στο πάτωμα είπα ότι αν δεν ζήσει θα αυτοκτονήσω. Σκεφτόμουν τρελά πράγματα. Τα έβαλα με τον θεό. Ήταν 16 μέτρα πιο πέρα από εμένα. Όταν την πλησίασα, σηκώθηκε, τινάχτηκε και μου είπε “είσαι καλά;”».

«Όταν το άκουσα αυτό, είπα θα την παντρευτώ και θα κάνουμε παιδιά. Ήθελε ο θεός να με χαστουκίσει άσχημα για να συνειδητοποιήσω αυτό που έχω», συμπλήρωσε.