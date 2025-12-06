Ηλίας Βαλάσης: «Πήγα στις Ειδικές Δυνάμεις γιατί αναζητούσα την οικογένεια»

Σύνοψη από το

  • Ο Ηλίας Βαλάσης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, όπου μίλησε για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή, αναφερόμενος σε δύσκολες στιγμές και αλλαγές που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του.
  • Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πώς ανακάλυψε την υποκριτική, τονίζοντας ότι «μπορείς να ανασύρεις βιώματα και να τα εκφράσεις» μέσω αυτής.
  • Μίλησε επίσης για την αγάπη του για το «περιθώριο» και πώς η συμπεριφορά του άλλαξε ως «αποτέλεσμα πολλών θανάτων που συνέβησαν γύρω του», οδηγώντας τον μέχρι και στις ειδικές δυνάμεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ηλίας Βαλάσης

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ήταν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (5/12) ο Ηλίας Βαλάσης. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει.

«Πήγα να κάνω ένα σεμινάριο υποκριτικής και ξαφνικά ανακάλυψα έναν κόσμο. Πήγα για πλάκα, γιατί μου έλεγε ένας φίλος μου ότι είμαι γεννημένος ηθοποιός. Είχε απόλυτο δίκαιο. Γιατί όταν βούλιαξα σε αυτό, συνειδητοποίησα κάτι: ότι μπορείς να ανασύρεις βιώματα και να τα εκφράσεις», είπε ο Ηλίας Βαλάσης. «Αυτό που λέμε “ρόλοι” είναι ο κάθε χαρακτήρας από εμάς ξεχωριστά. Εγώ έχει τύχει να έχω γνωρίσει χιλιάδες ανθρώπους, με ψυχασθένεια, βούλιαζα μέσα σε αυτό που συνέβαινε απέναντι μου», συμπλήρωσε.

«Μου αρέσει το περιθώριο. Έζησα στο περιθώριο, βίωσα όλους αυτούς τους ρόλους από τον πιο πλούσιο μέχρι τον πιο φτωχό μέσα μου, παντού γύρω μου. Από τον πιο κακό μέχρι τον πιο γλυκούλη. Υπήρξα ο πιο χαζός του κόσμου μέχρι τον πιο έξυπνο του κόσμου. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες, για έναν περίεργο λόγο, έχουν καταγραφεί μέσα στην ψυχή μου. Από πολύ μικρός έμπαινα μέσα στη μίμηση, όχι εξωτερικά», εξομολογήθηκε ο Ηλίας Βαλάσης.

«Πήγα στις Ειδικές Δυνάμεις γιατί αναζητούσα την οικογένεια και ήθελα περισσότερο να βρεθώ δίπλα σε ανθρώπους που νοιάζονται για μένα και νοιάζομαι εγώ γι’ αυτούς. Ήταν άλλη αναζήτηση. Δεν ήταν στρατιωτική αναζήτηση. Ήταν ανθρώπινη. Το βρήκα αυτό που έψαχνα, ακόμα και σήμερα είναι οικογένειά μου αυτά τα παιδιά. Οι άλλοι λένε ότι ήμουν καλός σε αυτή τη δουλειά. Εγώ θα σου πω με ό,τι καταπιάνομαι γίνομαι ψυχασθενής. Έχω αυτό το μικρόβιο της ψυχασθένειας που θέλω να τα κάνω όλα εκεί που δεν πάνε. Και δεν σκέφτομαι στη δουλειά μου. Θα βουλιάξω μέσα σε αυτήν και θα κάνω αυτό που δεν περιμένει κανένας» ανέφερε ο Ηλίας Βαλάσης.

Όσο για το αν υπάρχει πλάνο για το τι θα κάνει μετά την υποκριτική; «Σκέφτομαι να γίνω πρωθυπουργός κάποια στιγμή» απάντησε αστειευόμενος. «Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο, γιατί λατρεύω αυτό που κάνω. Όλα αυτά που έκανα στη ζωή μου είχαν σκοπό την ανθρώπινη οντότητα. Να προσπαθήσω κι εγώ κάπως να συνεισφέρω στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ήμουν ναυαγοσώστης πιο μικρός… Ό,τι δουλειές έκανα είχαν πάντα μέσα την προσφορά. Αυτή την στιγμή έχω βρει το απόλυτο επάγγελμα».

Ο ηθοποιός εξήγησε γιατί έχει αλλάξει η συμπεριφορά του. «Είναι αποτέλεσμα πολλών θανάτων που συνέβησαν γύρω μου κι άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι το πιο σπουδαίο πράγμα στη ζωή είναι η ίδια η ζωή και το πιο σπουδαίο από όλα είναι ότι σε αυτή τη ζωή θα πρέπει να έχουμε αγάπη για τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων. Και εκεί κάπου άρχισα πολύ να το δουλεύω», τόνισε ο Ηλίας Βαλάσης, ενώ σε άλλο σημείο είπε «εγώ δαγκώνω χωρίς να γαβγίσω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα μπροστά στη μεγάλη ευκαιρία του τουρισμού υγείας και ευεξίας

Νόσος Wilson: Μία σπάνια κληρονομική γενετική διαταραχή-Διάγνωση και θεραπεία

Κοινωνικός Τουρισμός 2025-2026: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε διακοπές με τα voucher

Κουραμπιέδες και μελομακάρονα: Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τις τιμές πώλησης τους

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:54 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ρένος Ρώτας: Γράφτηκαν πράγματα για την προσωπική μου ζωή που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα

Για την προσωπική του ζωή, αλλά και για δημοσιεύματα που τον ήθελαν σε σχέση με φίλη του, μίλη...
04:15 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Βασιλική Μιλλούση: «Τρόμαξα όταν πέταξαν τις πέτρες στο σπίτι μας, δεν ήταν ευχάριστο»

Η Βασιλική Μιλλούση μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, Super Κατερίνα, το πρωί της...
04:00 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Άννα Μάσχα: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου «αστέρι» που ο κόσμος θα περικυκλώσει»

Με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση «Αλεξάνδρεια» στο θέατρο Παλλάς, η Άννα Μάσχα μίλησε στο π...
23:37 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κρατερός Κατσούλης: Ήταν ένα πολύ κρίσιμο σημείο στην καριέρα μου το «L.A.P.D.»

Τις σεζόν 2008-2010 το τηλεοπτικό κοινό απόλαυσε τον Κρατερό Κατσούλη στην επιτυχημένη αστυνομ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»