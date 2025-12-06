Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ήταν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (5/12) ο Ηλίας Βαλάσης. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει.

«Πήγα να κάνω ένα σεμινάριο υποκριτικής και ξαφνικά ανακάλυψα έναν κόσμο. Πήγα για πλάκα, γιατί μου έλεγε ένας φίλος μου ότι είμαι γεννημένος ηθοποιός. Είχε απόλυτο δίκαιο. Γιατί όταν βούλιαξα σε αυτό, συνειδητοποίησα κάτι: ότι μπορείς να ανασύρεις βιώματα και να τα εκφράσεις», είπε ο Ηλίας Βαλάσης. «Αυτό που λέμε “ρόλοι” είναι ο κάθε χαρακτήρας από εμάς ξεχωριστά. Εγώ έχει τύχει να έχω γνωρίσει χιλιάδες ανθρώπους, με ψυχασθένεια, βούλιαζα μέσα σε αυτό που συνέβαινε απέναντι μου», συμπλήρωσε.

«Μου αρέσει το περιθώριο. Έζησα στο περιθώριο, βίωσα όλους αυτούς τους ρόλους από τον πιο πλούσιο μέχρι τον πιο φτωχό μέσα μου, παντού γύρω μου. Από τον πιο κακό μέχρι τον πιο γλυκούλη. Υπήρξα ο πιο χαζός του κόσμου μέχρι τον πιο έξυπνο του κόσμου. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες, για έναν περίεργο λόγο, έχουν καταγραφεί μέσα στην ψυχή μου. Από πολύ μικρός έμπαινα μέσα στη μίμηση, όχι εξωτερικά», εξομολογήθηκε ο Ηλίας Βαλάσης.

«Πήγα στις Ειδικές Δυνάμεις γιατί αναζητούσα την οικογένεια και ήθελα περισσότερο να βρεθώ δίπλα σε ανθρώπους που νοιάζονται για μένα και νοιάζομαι εγώ γι’ αυτούς. Ήταν άλλη αναζήτηση. Δεν ήταν στρατιωτική αναζήτηση. Ήταν ανθρώπινη. Το βρήκα αυτό που έψαχνα, ακόμα και σήμερα είναι οικογένειά μου αυτά τα παιδιά. Οι άλλοι λένε ότι ήμουν καλός σε αυτή τη δουλειά. Εγώ θα σου πω με ό,τι καταπιάνομαι γίνομαι ψυχασθενής. Έχω αυτό το μικρόβιο της ψυχασθένειας που θέλω να τα κάνω όλα εκεί που δεν πάνε. Και δεν σκέφτομαι στη δουλειά μου. Θα βουλιάξω μέσα σε αυτήν και θα κάνω αυτό που δεν περιμένει κανένας» ανέφερε ο Ηλίας Βαλάσης.

Όσο για το αν υπάρχει πλάνο για το τι θα κάνει μετά την υποκριτική; «Σκέφτομαι να γίνω πρωθυπουργός κάποια στιγμή» απάντησε αστειευόμενος. «Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο, γιατί λατρεύω αυτό που κάνω. Όλα αυτά που έκανα στη ζωή μου είχαν σκοπό την ανθρώπινη οντότητα. Να προσπαθήσω κι εγώ κάπως να συνεισφέρω στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ήμουν ναυαγοσώστης πιο μικρός… Ό,τι δουλειές έκανα είχαν πάντα μέσα την προσφορά. Αυτή την στιγμή έχω βρει το απόλυτο επάγγελμα».

Ο ηθοποιός εξήγησε γιατί έχει αλλάξει η συμπεριφορά του. «Είναι αποτέλεσμα πολλών θανάτων που συνέβησαν γύρω μου κι άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι το πιο σπουδαίο πράγμα στη ζωή είναι η ίδια η ζωή και το πιο σπουδαίο από όλα είναι ότι σε αυτή τη ζωή θα πρέπει να έχουμε αγάπη για τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων. Και εκεί κάπου άρχισα πολύ να το δουλεύω», τόνισε ο Ηλίας Βαλάσης, ενώ σε άλλο σημείο είπε «εγώ δαγκώνω χωρίς να γαβγίσω».