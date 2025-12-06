Τρίκαλα: Καλύτερη η εικόνα από την στάθμη του Πηνειού στα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ευχάριστα τα νέα με την πρώτη εικόνα στην περιοχή του Βαλομανδρίου Τρικάλων, καθώς τα νερά αρχίζουν να υποχωρούν και η στάθμη στον ποταμό Πηνειό έπεσε τουλάχιστον ένα μέτρο.

Ωστόσο, μπορεί η στάθμη στην γέφυρα Βαλομανδρίου – Ρογκίων να υποχωρεί, πιο κάτω όμως, αρχίζει να ανεβαίνει, όπως στην ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδόνας και άλλες περιοχές.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής βλέποντας το βράδυ που μας πέρασε τον Πηνειό να υπερχειλίζει από την βασική κοίτη, εντός των μεγάλων αναχωμάτων και να διαχέεται στα χωράφια του αγροκτήματος Βαλομανδρίου, αναστατώθηκαν και δεν «έκλεισαν μάτι», καθώς ο εφιάλτης επέστρεψε, με τον φόβο νέων καταστροφικών πλημμυρών, όπως το 2016 και το 2023.

Ξάγρυπνες ήταν όμως και οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς περιπολούσαν όλη τη νύχτα. Tο trikalaola.gr συνάντησε στο ανάχωμα του Βαλομανδρίου τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, Αντιπύραρχο Δημήτρη Παπαγεωργίου, δίνοντας και το στίγμα της συνολικής εικόνας. Αυτή τη στιγμή η βροχόπτωση συνεχίζεται με λιγότερη ένταση, όπως και στα ορεινά και στη συνέχεια αρχίζει να εξασθενεί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: