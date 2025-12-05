Κακοκαιρία «Byron»: Υπερχείλισε ο Πηνειός στα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων – Στα 4.38 μέτρα έφτασε ο Ληθαίος

Συναγερμός έχει σημάνει στα Τρίκαλα, καθώς ο Πηνειός ποταμός κατέβασε τεράστιο όγκο νερού και έχει υπερχειλίσει από τη βασική κοίτη, μέσα στα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων με αποτέλεσμα να διαχέεται στα χωράφια.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, στο σημείο βρέθηκε και η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, η οποία κάνει περιπολίες στην περιοχή.

Στα 4.38 μέτρα έφτασε ο Ληθαίος

Αντίστοιχα μεγάλο όγκο νερού έχει κατεβάσει και ο Ληθαίος, από το πρωί της Παρασκευής, και η πόλη των Τρικάλων είναι σε κόκκινο συναγερμό.

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μέτρησης του δήμου το ύψος του νερού έχει φτάσει στα 4.38 μέτρα μέσα στην πόλη. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες:

Μάλιστα, ο Ληθαίος σκέπασε την υπό ανέγερση γέφυρα Αγίου Κωνσταντίου, ενώ στο ύψος των Κουτσομυλίων απέχει ελάχιστα από το να υπερχειλίσει και να σπάσει τα αναχώματα.