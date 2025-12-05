Κακοκαιρία «Byron»: «Πνίγηκαν» στα νερά και τις λάσπες σπίτια και επιχειρήσεις – Κινδύνευσαν κάτοικοι και τουρίστες, βίντεο ντοκουμέντο από εγκλωβισμένο οδηγό

Η κακοκαιρία Byron που πλήττει τη χώρα προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις σε πολλές περιοχές, με έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα. Οι τοπικές αρχές και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση, καταγράφοντας τις ζημιές και προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τα προβλήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Μέσα σε 24 ώρες που έβρεχε, η χώρα «κατέβασε ρολά», με κεντρικές οδικές αρτηρίες να κλείνουν, με γειτονιές να βουλιάζουν λόγω φρεατίων, με ολόκληρες πόλεις να παραλύουν και τους πολίτες να φοβούνται μη πνιγούν.

Κινηματογραφικοί απεγκλωβισμοί λόγω της κακοκαιρίας Byron

Ήταν τέσσερις το ξημέρωμα όταν μία γυναίκα επιστρέφοντας σπίτι από τη δουλειά της, βρέθηκε να επιπλέει στο νερό έξω από το χωριό Βλυχάδα, στη Νέα Πέραμο. Προσπάθησε μάταια να βγει μόνη της από το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε σχεδόν βυθιστεί.

Ο δήμαρχος κάλεσε σε βοήθεια και επί τόπου έφθασαν η Πυροσβεστική και οι άνδρες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων που περιπολούσαν όλο το βράδυ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όλη νύχτα βρισκόταν στους πλημμυρισμένες δρόμους και η ομάδα εθελοντών Μεγαρειτών, ενώ στη Μάνδρα οι πολίτες απομακρύνθηκαν ακόμα και με βάρκες ή μπουλντόζες.

Βίντεο ντοκουμέντο από εγκλωβισμένο οδηγό – «Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα»

Στον ΑΝΤ1 μίλησε άνθρωπος ο οποίος κινδύνευσε από χείμαρρο ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, στο οποίο έμεινε για πάνω από 3 ώρες. Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές ώρες που πέρασε μέσα στο όχημά του, όταν λίγο μετά τις 3 το βράδυ προσπάθησε να φτάσει στην δουλειά του, στη Μάνδρα Αττικής.

Όπως λέει ο ίδιος: «Ήρθε ο χείμαρρος με τα νερά από πίσω και με σταμάτησε επάνω στις πέτρες και εκείνη την ώρα εγκλωβίστηκα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και απλά περίμενα πού θα σταματήσω για να μπορώ να βγω έξω από το αμάξι. Μέσα σε ένα αμάξι να γυρνάς σβούρες και να μη ξέρεις που να σταματήσεις.

Προσπάθησα να βγω από το παράθυρο, αλλά δεν με άφηνε η πόρτα. Ήταν πολύ δυνατά τα νερά που κατέβαιναν. Περίμενα λίγο να ηρεμήσουν για να βγω έξω.

Μόλις βγήκα γέμισε νερό το αμάξι. Πήρα το αφεντικό μου τηλέφωνο και τον ενημέρωσα ώστε αν συμβεί κάτι να ξέρουν πού να με βρουν. Μου είπαν να κάνω ό,τι μπορώ για να βγω και να σωθώ και αυτό έκανα. Σκεφτόμουν τα παιδιά μου εκείνες τις ώρες».

«Πνίγηκε» η Αττική

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, παρά τα αντιπλημμυρικά έργα των τελευταίων ετών, οι καταιγίδες έπνιξαν πολλές γειτονιές στα δυτικά προάστια, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραμο, οδηγοί έζησαν στιγμές αγωνίας καθώς εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους από ορμητικούς χειμάρρους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε εκατοντάδες κλήσεις, κυρίως για πλημμύρες σε σπίτια και καταστήματα, που βούλιαξαν στα λασπόνερα.

Τα έντονα φαινόμενα άρχισαν στα δυτικά και σταδιακά επεκτάθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο. Καλλιθέα, Άλιμος, Μάνδρα δοκιμάστηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις, έως τα ξημερώματα της Παρασκευής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Πυροσβεστικό Σώμα δέχτηκε πάνω από 580 κλήσεις από την περιοχή της Αττικής, από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, για απάντληση υδάτων και πτώση δέντρων.

Στο Παλαιό Φάληρο πεύκο καταπλάκωσε αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου είχε μόλις αποβιβαστεί. Στην Καλλιθέα οι κάτοικοι είδαν μπροστά τους ένα σιντριβάνι στην οδό Σκρα. Το νερό ξεπηδούσε για αρκετή ώρα από το καπάκι αγωγού ομβρίων υδάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου ο συγκεκριμένος αγωγός δεν καταλήγει στον Κηφισό ποταμό, όπως προέβλεπε η μελέτη.

Η Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι γέμισε με νερό με αποτέλεσμα αρκετά αυτοκίνητα να ακινητοποιηθούν. Πολλοί δρόμοι της Αττικής έμοιαζαν με ποτάμια, ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Μάντρα

Στην περιοχή της Μάνδρας κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, φοβούμενοι ότι μπορεί να πλημμυρίσουν. Υπενθυμίζεται ότι 24 συνάνθρωποί μας έχασαν την ζωή τους στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017, από την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την περιοχή.

«Αναμνήσεις πάντα φέρνει. Εδώ στη Μάντρα, με το που πιάνει και βρέχει λίγο, μας πιάνει όλους πανικός και ψυχολογικό», λέει κάτοικος της Μάνδρας στον ΑΝΤ1.

Φερτά υλικά μπλόκαραν την κοίτη ποταμού κάτω από γεφυράκι, περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από τη Μάντρα, με αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει στον οικισμό.

Ζημιές υπέστησαν τα καταστήματα και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς τα φρεάτια δεν απορρόφησαν τον μεγάλο όγκο των υδάτων. «Κάθε φορά που έχει έντονη βροχόπτωση αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Όλα αυτά τα νερά έρχονται από το Σύνταγμα και φτάνουν στην Πειραιώς και την Χαμοστέρνας», λέει καταστηματάρχης.

«Έχω πάθει μεγάλη ζημιά στις κτιριακές εγκαταστάσεις του χώρου μου, σε προϊόντα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όλα. Και δυστυχώς η Πυροσβεστική δεν μπορεί να έρθει να κάνει απάντληση υδάτων, λόγω χαμηλής στάθμης», λέει άλλος ιδιοκτήτης επιχείρησης.

Δήμαρχος Μάνδρας: Τα αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν μετά την τραγωδία του 2017 απέδωσαν

Ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Byron».

«Είχαμε δύο δύσκολα 24ωρα, οι όγκοι του νερού ήταν πάρα πολύ μεγάλοι και απ’ ότι φαίνεται ότι καταγράφηκε και από το Αστεροσκοπείο, οι ποσότητες ήταν μεγαλύτερες από την πλημμύρα του 2017. Εκ του αποτελέσματος μπορούμε να πούμε ότι η Μάνδρα στα σημαντικά άντεξε, γιατί προστατεύτηκε η ανθρώπινη ζωή. Δεν είχαμε απώλειες συνανθρώπων μας και καταφέραμε τα πολύ μεγάλα ύψη νερού μέσα στην πόλη να τα αποφύγουμε. Παρότι, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν την τελευταία περίοδο στην πόλη μας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 και του 2023 που έχουμε χάσει 200 χιλιάδες στρέμματα περιαστικού δάσους, φαίνεται ότι η προετοιμασία που είχαμε κάνει και τα έργα κατάφεραν να ανασχέσουν το μεγαλύτερο κομμάτι του νερού».

«Φαίνεται ότι τα αντιπλημμυρικά έργα στο μεγαλύτερο ποσοστό απέδωσαν, καθώς προστάτευσαν την πόλη από πολύ μεγάλα ύψη νερού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών. Μαζί με τις υπόλοιπες προετοιμασίες που είχαμε κάνει όλη αυτή την περίοδο. Βέβαια φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα γιατί το μείζον είναι το νερό να μην μπει καθόλου στην πόλη. Ακόμα και υλικές ζημιές να προκαλεί και σε χαμηλότερα ύψη… Δεν θέλουμε το νερό από τα ρέματα και από τις γύρω περιοχές, από τους γύρω ορεινούς όγκους, να καταλήγει σε κεντρικούς αστικούς δρόμους και να προκαλεί υλικές ζημιές», πρόσθεσε ο δήμαρχος Μάνδρας.

Σάρωσε και την Πελοπόννησο η κακοκαιρία – Αίτημα να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Αποκαρδιωτικές είναι και οι εικόνες από την Πελοπόννησο με τον όγκο της λάσπης να επηρεάζει τη Λακωνία και πιο συγκεκριμένα το χωριό Πλάτανος στο Γύθειο.

Από τη λάσπη και τα φερτά υλικά που μπήκαν στις αυλές σπιτιών προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί και σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Μηχανήματα του Δήμου, της Περιφέρειας αλλά και κάτοικοι με όσα μέσα διαθέτουν προσπαθούν να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο και ελπίζουν σε γρήγορη καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει αίτημα για να κηρυχθεί ο Δήμος Ανατολικής Μάνης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ το Σάββατο αναμένονται κλιμάκια για να καταγράψουν τις ζημιές στα σπίτια, που ξεπερνούν τα 17.

Υπερχείλισε χείμαρρος στη Φοινικούντα Μεσσηνίας – Κινδύνευσαν τουρίστες και κάτοικοι

Τον τρόμο έζησαν δύο Γερμανοί τουρίστες στη Φοινικούντα, καθώς από τα ορμητικά νερά πλημμύρισε το κατάλυμα που έμεναν και αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν για να σωθούν.

Η απότομη άνοδος της στάθμης του νερού λόγω της υπερχείλισης του ποταμού που κατεβαίνει από τον γκριζόκαμπο, προκάλεσε πλημμύρες σε κατοικίες, ενώ η πυροσβεστική προχώρησε σε τρεις απεγκλωβισμούς.

«Υπάρχουν τεράστιες ζημιές τόσο στο επαρχιακό όσο και στο εθνικό, όσο και στο δημοτικό όσο και στο αγροτικό δίκτυο και επίσης υπάρχουν μεγάλες καταστροφές σε πάρα πολλές παραθεριστικές κατοικίες» ανέφερε ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας.

Η πλαγιά στο δρόμο που συνδέει την Κορώνη με την Φοινικούντα έχει καταρρεύσει και φερτά υλικά έχουν μπει μέσα στο οδόστρωμα, κλείνοντας τον δρόμο. Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην περιοχή Λούτσα, στην παραλιακή πλευρά της Φοινικούντας και εκεί ο πρόεδρος του χωριού βρέθηκε με το αγροτικό του όχημα να βοηθήσει κάποιους μόνιμους κατοίκους αλλά και τουρίστες να απεγκλωβιστούν.

Σύσκεψη συντονισμού το Σάββατο για την καταγραφή ζημιών και την αποζημίωση πληγέντων στη Δυτική Αττική

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το, Σάββατο, στο Δημαρχείο Μεγαρέων με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου για τον συντονισμό και την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές. Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια θα αναπτυχθούν από το Σάββατο στη Δυτική Αττική και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Στόχος της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας «BYRON».

Στη σύσκεψη θα παρευρεθούν ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης, ο δήμαρχος Ελευσίνας κ. Γιώργος Γεωργόπουλος, ο δήμαρχος Μάνδρας, Αρμόδιος Δρίκος και η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Αθανασία Παπασπύρου.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον επιχειρησιακό προγραμματισμό και την υλοποίηση των αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, καθώς και στη διαδικασία πλήρους και τεκμηριωμένης καταγραφής των ζημιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα στάδια εφαρμογής και οι αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία αποζημίωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.

«Οι εκπρόσωποι των Δήμων και της Περιφέρειας βρίσκονται ήδη σε στενή και συνεχή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (ΓΓΑΦΚΚΑ)», υπογραμμίζει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση.

Νωρίς το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, με τη συμμετοχή του γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρου Καμπούρη και του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΦΚ, Γιάννη Παυλή. Κατά τη σύσκεψη οριστικοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά κλιμάκια, τα οποία, από το Σάββατο, θα αναπτυχθούν όχι μόνο στη Δυτική Αττική αλλά και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Όπως σημειώνει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ διενεργούν αυτοψίες κατόπιν υπόδειξης των εκάστοτε δημοτικών αρχών, διασφαλίζοντας στοχευμένη, ακριβή και αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου και καταγραφής.