Ηλεία: Iσόβια στον 37χρονο που σκότωσε τη θεία του στην Πάτρα

  • Ένοχος κρίθηκε από το δικαστήριο Ηλείας ο 37χρονος για τη δολοφονία της θείας του στην Πάτρα, με τους δικαστές να αποφασίσουν την ενοχή του για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
  • Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε στην απολογία του την πράξη, κάνοντας λόγο για «στημένη υπόθεση» και υποστηρίζοντας ότι είχε καλές σχέσεις με το θύμα.
  • Το ίδιο άτομο είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στο πρόσφατο παρελθόν για τον θάνατο της μητέρας του, καθώς είχε κριθεί ένοχος για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης.
Ένοχος κρίθηκε από το δικαστήριο Ηλείας ο 37χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της θείας του στην Πάτρα.

Η υπόθεση αναβίωσε στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στο δικαστικό μέγαρο του Πύργου, όπου τακτικοί και λαϊκοί δικαστές αποφάσισαν την ενοχή του ανιψιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Την ενοχή του κατηγορούμενου πρότεινε και ο Εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του, ενώ το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον 37χρονο.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε ότι σκότωσε την αδερφή της μητέρας του, κάνοντας λόγο για μια «στημένη υπόθεση», υποστηρίζοντας ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τη θεία του και πως ήταν το άτομο που τη φρόντιζε. Μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι δεν είχε λόγο να την σκοτώσει, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όσον αφορά στην υπόθεση, το θύμα είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα, στα τέλη Ιουλίου του 2023, έχοντας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση και τα στοιχεία, εμφανή τραύματα στο μέτωπο, στο κεφάλι και στο κρανίο.

Σύμφωνα με την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Ασφάλειας) Πατρών, αστυνομικοί της οποίας κατέθεσαν και στο ΜΟΔ Ηλείας, ο κατηγορούμενος ήταν στο σπίτι της 55χρονης και έφυγε από εκεί το απόγευμα της 26ης Ιουλίου, φορώντας περούκα, γυαλιά ηλίου, χειρουργική μάσκα, φόρμα εργασίας, τσαντάκι μέσης, σακίδιο πλάτης και γάντια. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε υπεραστικό λεωφορείο προκειμένου να μεταβεί σε περιοχή της Κορινθίας.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν σε περιοχή της Κορινθίας, όπου τον εντόπισαν να μένει σε σταθμευμένο τροχόσπιτο και τον προσήγαγαν. Σε έρευνα που έγινε στο τροχόσπιτό του, βρέθηκαν η μάσκα και το τσαντάκι που φορούσε κατά τη διαφυγή του από το σπίτι του θύματος.

Παράλληλα, για την εξιχνίαση της υπόθεσης συνέβαλλε και το υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής να βγαίνει από το σπίτι της θείας του.
Να σημειωθεί ότι το ίδιο άτομο, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στο πρόσφατο παρελθόν για το θάνατο της μητέρας του, καθώς είχε κριθεί ένοχος, κατά μετατροπή του κατηγορητήριου, για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης στην 53χρονη γυναίκα, πράξη που τελέστηκε τον Ιούλιο του 2016.

