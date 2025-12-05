Αττική: Συνελήφθησαν 12 μέλη εγκληματικής οργάνωσης για κλοπές από σπίτια και απάτες – Ο τρόπος δράσης και οι ρόλοι

  • Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές από οικίες και απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Συνολικά συνελήφθησαν 12 άτομα, ενώ κατηγορούνται άλλα 4.
  • Η οργάνωση δρούσε συστηματικά από τον Μάρτιο, με διακριτούς ρόλους για κάθε μέλος, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακά οχήματα και αυτοσχέδιο εργαστήριο για την επεξεργασία κλοπιμαίων.
  • Μέχρι στιγμής, έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε 64 κλοπές και 13 απάτες, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τα 775.000 ευρώ.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν -κατά περίπτωση- διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από οικίες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και απάτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της ελληνικής επικράτειας.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, 6 Ο.Π.Κ.Ε. και ομάδας Ε.Κ.Α.Μ.. Συνελήφθησαν 12 άτομα, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα της Χώρας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, απάτες, διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, τα ναρκωτικά και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και του Τ.Δ.Ε.Ε. Κηφισιάς, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και διέπρατταν συστηματικά διακεκριμένες κλοπές από οικίες, καθώς και απάτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης:

  • διέπρατταν τις κλοπές μεσημβρινές, απογευματινές ή βραδινές ώρες και μετέβαιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής προς αναζήτηση των οικιών -«στόχων», χρησιμοποιώντας επιχειρησιακά αυτοκίνητα,
  • μόλις εντόπιζαν την οικία, κάποια μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν την οικία πεζή, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες ή καπέλα και φορώντας γάντια,
  • ακολούθως αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό των οικιών, είτε μέσω ανασφάλιστων σημείων εισόδου (θύρες, μπαλκονόπορτες και παράθυρα), είτε με την παραβίαση αυτών με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων και αφαιρούσαν κυρίως χρηματικά ποσά και κοσμήματα,
  • μετά την τέλεση της εγκληματικής πράξης, διέφευγαν από τα σημεία με γρήγορες κινήσεις, επιβιβαζόμενοι στο εκάστοτε επιχειρησιακό αυτοκίνητο, στο οποίο κατά τη διάρκεια της πράξης παρέμενε ο διευθύνων την εγκληματική οργάνωση ως οδηγός, παρέχοντας άμεση συνδρομή στα υπόλοιπα μέλη, παραμένοντας σε κοντινή απόσταση από την οικία- «στόχο» και κατοπτεύοντας την περιοχή.

Παράλληλα με τη διάπραξη κλοπών, 4 μέλη της οργάνωσης, μαζί με έτερους συνεργούς τους, επέκτειναν την εγκληματική τους δραστηριότητα και στη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων.

Πιο αναλυτικά, άγνωστα άτομα, χρησιμοποιώντας διάφορες τηλεφωνικές συνδέσεις τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα άτομα και προσποιούμενοι τον λογιστή, προφασιζόμενοι την έκδοση υπέρ τους επιδομάτων ή οφειλή στην εφορία, τους έπειθαν να συγκεντρώνουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσαφικά, προκειμένου δήθεν να παραλάβουν άμεσα το επίδομα ή να διαγραφεί η οφειλή τους. Κατόπιν, μετέβαιναν και παραλάμβαναν τα τιμαλφή κατά περίπτωση δυο γυναίκες, μέλη της οργάνωσης, διαφεύγοντας στη συνέχεια με όχημα που οδηγούσε το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

  • 29χρονος, ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και παράλληλα είχε αναλάβει την εύρεση των «επιχειρησιακών» οχημάτων, τα οποία οδηγούσε ο ίδιος κατά τις εγκληματικές πράξεις,
  • 24χρονη, ήταν φυσικός αυτουργός των απατών, ενώ στρατολόγησε και εκπαίδευσε 22χρονη ως μέλος και παρείχε επιχειρησιακά αυτοκίνητα για τη δράση της οργάνωσης,
  • επιχειρησιακά μέλη, τα οποία συμμετείχαν στη διάπραξη των κλοπών, μεταξύ των οποίων και 24χρονος που συμμετείχε επιπλέον και στη διάπραξη απατών,
    κλεπταποδόχοι της οργάνωσης, οι οποίοι παραλάμβαναν και απέκρυπταν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα μετά τις αξιόποινες πράξεις, ενώ επιπρόσθετα 33χρονος, είχε διαμορφώσει στην κατοικία του επαγγελματικού επιπέδου υποδομή – εργαστήριο για την εξαγωγή πολύτιμων λίθων και την περαιτέρω επεξεργασία των αφαιρεθέντων χρυσαφικών και κοσμημάτων,
  • μέλη που παρείχαν ουσιαστική συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση, διαθέτοντας «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης κατά την εγκληματική τους δράση και
  • 28χρονη, που παρείχε ουσιαστική συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση, ενοικιάζοντας αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησαν τα μέλη της οργάνωσης κατά τη δράση τους.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητας και της επιδίωξης της οργάνωσης για μεγιστοποίηση του αποκομισθέντος παράνομου περιουσιακού οφέλους, αποτελεί το γεγονός ότι το ίδιο βράδυ, σε μικρό χρονικό διάστημα, οι κατηγορούμενοι διέπρατταν έως και 5 κλοπές, ενώ τελούσαν κλοπές σχεδόν σε καθημερινή βάση, εναλλάσσοντας διαρκώς τα επιχειρησιακά τους οχήματα, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες εντοπισμού και ταυτοποίησης τους.

Επιπρόσθετα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απέκρυπταν και διοχέτευαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα σε κατοικίες – «καβάτζες». Παράλληλα, ο εντοπισμός της κατοικίας, όπου είχε στηθεί αυτοσχέδιο εργαστήριο αποσυναρμολόγησης κοσμημάτων και εξαγωγής πολύτιμων λίθων, καταδεικνύει την επαγγελματικού επιπέδου υποδομή που είχε διαμορφώσει η εγκληματική οργάνωση.

Μέχρι στιγμής, έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε 64 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από οικίες και 13 απάτες, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης από τη συνολική τους εγκληματική δραστηριότητα υπερβαίνει το ποσό των 775.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -6- «επιχειρησιακά» Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
  • πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών, τιμαλφών και πολύτιμοι λίθοι,
  • εξοπλισμός και εργαλεία του αυτοσχέδιου εργαστηρίου αποσυναρμολόγησης κοσμημάτων και εξαγωγής πολύτιμων λίθων,
  • πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας ορισμένα εκ των οποίων χρησιμοποιούνταν από τους δράστες, κατά την τέλεση των εγκληματικών πράξεων και tablet,
  • πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,
  • πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων,
  • ρουχισμός, τον οποίο φορούσαν οι δράστες κατά τη διάρκεια των εγκληματικών πράξεων,
  • κουκούλες τύπου full-face,
  • στελέχη καρτών sim,
  • -9- κυνηγετικά φυσίγγια και φυσίγγιο πυροβόλου όπλου,
  • ζυγαριά ακριβείας,
  • μικροποσότητα κάνναβης,
  • καταγραφικά μηχανήματα και κάμερες ασφαλείας,
  • σιδερογροθιά,
  • αποδείξεις ανάληψης χρημάτων από πρακτορείο τυχερών παιγνίων συνολικού χρηματικού ποσού -7.992- ευρώ,
  • μαχαίρι 21 εκατοστών,
  • – 7- κροτίδες,
  • ζευγάρι χειροπέδες,
  • κάρτα τυχερών παιγνίων,
  • χειρόγραφες σημειώσεις,
  • πλήθος νομισμάτων από αλλοδαπές χώρες,
  • χρηματοκιβώτιο και
  • το χρηματικό ποσό των -12.320- ευρώ.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των πολύμηνων ερευνών, είχαν εντοπισθεί και κατασχεθεί 3 επιχειρησιακά αυτοκίνητα της εγκληματικής οργάνωσης.

Επισημαίνεται ότι, 9 εκ των κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος 3 εξ’ αυτών έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

19:06 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Έκλεισαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων – Αποκλεισμένα τα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Εξοχής

Ακάθεκτοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να π...
18:57 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Είμαστε η άγκυρα σταθερότητας σήμερα του πολιτικού συστήματος»

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ επί Τραμπ αποφάσισαν να εμπλακούν στην επίλυση του παλαιστιν...
18:38 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Θρίλερ στην Ανδραβίδα – Αναζητείται οδηγός που το αυτοκίνητό του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλεία, καθώς γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού οχ...
18:36 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Περιστέρι: Συνελήφθη 51χρονος για διάρρηξη ATM και κλοπή σχεδόν 90.000 ευρώ – Αναζητούνται οι συνεργοί του

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη, πρωινές ώρες ...
