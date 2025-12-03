Αττική: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για κύκλωμα που εμπλέκεται σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες – Βίντεο από την έφοδο σε σπίτια

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης (3/12) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική.

Τα μέλη του κυκλώματος εμπλέκονται σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 11 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. με τις εφόδους των αστυνομικών δυνάμεων σε σπίτια και τις έρευνες που ακολούθησαν: