  • Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης (3/12) στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.
  • Τα μέλη του κυκλώματος εμπλέκονται σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.
  • Έχουν προσαχθεί 11 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για κύκλωμα που εμπλέκεται σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες – Βίντεο από την έφοδο σε σπίτια

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης (3/12) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική.

Τα μέλη του κυκλώματος εμπλέκονται σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 11 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. με τις εφόδους των αστυνομικών δυνάμεων σε σπίτια και τις έρευνες που ακολούθησαν:

 

14:49 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας – «Red Code» από σήμερα στην Αττική και άλλες 8 Περιφέρειες

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματ...
14:38 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Φθιώτιδα: Δεκάδες τρακτέρ στον κόμβο της Ομβριακής – Το μεσημέρι οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στους δρόμους βγήκαν και οι αγρότες της βόρειας Φθιώτιδας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμ...
14:18 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Υδραυλικός εντόπισε 9 όπλα μέσα σε αποχέτευση του Αστυνομικού Τμήματος – ΦΩΤΟ

Απρόσμενη εξέλιξη είχε η επιχείρηση επιδιόρθωσης βλάβης στο σύστημα αποχέτευσης του Αστυνομικο...
14:15 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ένταση έξω από το υπουργείο Μεταφορών ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομικούς

Ένταση ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομικές δυνάμεις σημειώθηκε έξω από το υπουργείο Μεταφο...
