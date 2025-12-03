Ρακούν εισέβαλε σε κάβα, «ήπιε τα πάντα» και λιποθύμησε στην τουαλέτα – Μετά το χανγκόβερ ξύπνησε σε καταφύγιο ζώων

Σύνοψη από το

  • Ένα ρακούν εισέβαλε σε κάβα της Βιρτζίνια, προκαλώντας ζημιές και σπασμένα μπουκάλια αλκοόλ, πριν βρεθεί λιπόθυμο στην τουαλέτα του καταστήματος.
  • Το ζώο είχε τρυπώσει τα ξημερώματα του Σαββάτου και κατευθύνθηκε στα ράφια με ουίσκι, με έναν υπάλληλο να το εντοπίζει το πρωί.
  • Μετά τη διάσωσή του από την υπηρεσία ελέγχου ζώων, το ρακούν συνήλθε πλήρως και αφέθηκε πίσω στη φύση, χωρίς σημάδια τραυματισμού πέρα από ένα πιθανό χανγκόβερ.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πηγή: AP

Ένα απρόσμενο περιστατικό σε κάβα της Βιρτζίνια έγινε viral στο διαδίκτυο, όταν οι υπάλληλοι βρήκαν ένα… λιπόθυμο ρακούν στην τουαλέτα, έπειτα από μια νυχτερινή «επιδρομή» που άφησε πίσω της ζημιές και σπασμένα μπουκάλια αλκοόλ.

Σύμφωνα με το Associated Press, το μικρό ζώο είχε τρυπώσει τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κλειστό κατάστημα ποτών στο Άσλαντ της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, και κατευθύνθηκε κατευθείαν στο κάτω ράφι, όπου ήταν αποθηκευμένα τα μπουκάλια με σκωτσέζικο και αμερικανικό ουίσκι.

Το «μεταμεσονύχτιο πλιάτσικο» προκάλεσε αναστάτωση: μπουκάλια έσπασαν, ένα μέρος της οροφής κατέρρευσε και το αλκοόλ χύθηκε στο πάτωμα.

Το «ύποπτο» ζώο συμπεριφερόταν ακριβώς όπως… ένα ζώο, καθώς επρόκειτο για ένα ρακούν, σχολιάζει η Daily Mail.

Πηγή: AP

Το πρωί του Σαββάτου, ένας υπάλληλος της κάβας εντόπισε το μικρό ζώο λιπόθυμο στο πάτωμα της τουαλέτας, στο τέλος της μεθυσμένης του περιπέτειας.

Οι φωτογραφίες το δείχνουν ξαπλωμένο μπρούμυτα, ανάμεσα στη λεκάνη και έναν κάδο, με τα πόδια απλωμένα.

«Προσωπικά μου αρέσουν τα ρακούν», δήλωσε η Σαμάνθα Μάρτιν, αξιωματικός της τοπικής υπηρεσίας ελέγχου ζώων. «Είναι αστεία πλασματάκια. Έπεσε μέσα [στο κατάστημα] από μία από τις πλάκες της οροφής προκαλώντας καταστροφές, πίνοντας τα πάντα».

Η Μάρτιν είπε ότι μετέφερε το ρακούν πίσω στο καταφύγιο ζώων, παραδεχόμενη πως δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια της κατά τη διαδρομή.

«Άλλη μία μέρα στη ζωή μιας αξιωματικού ελέγχου ζώων, υποθέτω», ανέφερε.

Η Υπηρεσία Προστασίας και Καταφυγίου Ζώων της κομητείας Hanover επαίνεσε τη Μάρτιν για τον χειρισμό του περιστατικού και επιβεβαίωσε ότι το ρακούν είχε πλέον συνέλθει.

«Έπειτα από λίγες ώρες ύπνου και χωρίς κανένα σημάδι τραυματισμού (πέρα από ίσως ένα χανγκόβερ και κακές επιλογές ζωής), αφέθηκε με ασφάλεια πίσω στη φύση, ελπίζοντας πως έμαθε ότι η παραβίαση εισόδου δεν είναι η λύση», σημείωσε η υπηρεσία.

σχολίασε κι εσύ

12:52 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

