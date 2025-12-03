Καιρός: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα – Καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι

  • Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προβλέποντας τριήμερη κακοκαιρία από την Πέμπτη (04-12-2025) έως το Σάββατο (06-12-2025).
  • Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.
  • Η κόκκινη προειδοποίηση αφορά εννέα περιοχές, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλία, η Εύβοια, η Χαλκιδική και τα Δωδεκάνησα, ενώ έντονα φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Καιρός: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα – Καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12). Η νέα τριήμερη κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει την χώρα μας από αύριο, Πέμπτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, που θα φτάσουν σε ένταση ακόμη και τα 9 μποφόρ την Παρασκευή. Ανάμεσα στις περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα είναι και η Αττική.

Πάντως, η κόκκινη προειδοποίηση αφορά στις εξής 9 περιοχές της χώρας: περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κόκκινη Προειδοποίηση

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

13:38 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

