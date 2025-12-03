Αρτέμιδα: Νέα προθεσμία πήρε ο 29χρονος που σκότωσε τον 24χρονο σε τροχαίο – Τι δήλωσε ο δικηγόρος του

Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι έλαβε ο 29χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τροχαίο στην Αρτέμιδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα κατατέθηκε από την υπεράσπισή του ώστε να υπάρξει χρόνος για τη μελέτη νέων στοιχείων που προστέθηκαν στη δικογραφία.

Της Άννας Κανδύλη

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου δήλωσε ότι ο 29χρονος βρίσκεται σε «ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση», ενώ εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του θύματος, καθώς και προς τους τραυματίες του δυστυχήματος.