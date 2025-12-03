Κουτσούμπας: «Το ΚΚΕ, σταθερά, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική»

  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική.
  • Τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των ατόμων με αναπηρία και επισήμανε τις ελλείψεις του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το ΚΚΕ διεκδικεί μέτρα για την πλήρη ένταξη και ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία, όπως προσβασιμότητα και επαρκείς συντάξεις.
Κουτσούμπας: «Το ΚΚΕ, σταθερά, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική»

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία βρίσκει τους ανθρώπους με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, που ανήκουν στα φτωχά – λαϊκά στρώματα, όπως και τις οικογένειές τους, να μαστίζονται από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την ανεργία, τα πετσοκομμένα δικαιώματα, πενιχρά ή ανύπαρκτα επιδόματα και συντάξεις, “γύμνια” στις κρατικές υπηρεσίες και στις δομές πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης της αναπηρίας. Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε “κουρελόχαρτο” τα όμορφα λόγια για κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Και συνέχισε: «Το ΚΚΕ, σταθερά, θα συνεχίσει να βρίσκεται με όλες του τις δυνάμεις στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνια πάθηση, ενάντια στην αντιλαϊκή, αντιαναπηρική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ. Ο αγώνας μέσα από το αναπηρικό κίνημα, η συνάντηση με τις θέσεις του ΚΚΕ είναι μονόδρομος, για να ληφθούν μέτρα ανακούφισης και να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία».

