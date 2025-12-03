Ιωάννα Τούνη: «Όλα αυτά τα χρόνια ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά – Έχω στιγματιστεί ανεπανόρθωτα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Ιωάννας Τούνη μετά τη δήλωση του δικηγόρου των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του revenge porn πως ο εντολέας του, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο, είναι και ο ίδιος θύμα διαπόμπευσης.

«Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια που δίνω έναν αγώνα για να δικαιωθώ, για ένα βίντεο που τραβήχτηκε εν αγνοία μου και παρά τη θέλησή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ανεξήγητης μέθης και λίγο μετά έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου. Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά. Έχω στιγματιστεί ανεπανόρθωτα. Έχω δεχτεί χυδαιότητες, προσβολές, απειλές για τη ζωή μου, αλλά τίποτα πια δεν με φοβίζει. Τίποτα δεν με λυγίζει, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο δικός μου. Είναι για όλες. Είναι για όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό, εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει με την απόφασή της να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα» τονίζει σε ανακοίνωσή της που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Όπως αναφέρει, «τέλος σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα, που το περιθωριοποιεί, που το σπρώχνει μέχρι την αυτοκτονία. Τέλος στο αφήγημα που ο θύτης συνεχίζει ανενόχλητος στη ζωή του, σαν να μην συνέβη τίποτα. Εγώ είμαι η μόνη που διαπομπεύτηκα από τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο. Είναι προκλητικό και εξοργιστικό να ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος ότι είναι εκείνος το θύμα. Επειδή φαίνεται να χαμογελάει στον συνεργό του, την ώρα που μας βιντεοσκοπούσε παράνομα. Δέχτηκα ηθικό κανιβαλισμό. Δέχτηκα ανθρωποφαγία. Όλα επειδή μετέτρεψε σε τρόπαιο, επειδή θέλησε να με εκδικηθεί, δημοσιοποιώντας το πιο προσωπικό και πιο ανήθικα καταγεγραμμένο περιεχόμενο. Φτάνει πια! Ας είναι η δική μου υπόθεση η τελευταία που θα χρειαστεί να περάσει από αυτό το σκοτάδι και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Η παραδειγματική τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξει η ντροπή πλευρά και να πάει εκεί που πραγματικά ανήκει».

