Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στην καθημερινή ζώνη

Σύνοψη από το

  • Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στην καθημερινή ζώνη, αυτή τη φορά στο ΜΑΚ TV αντί για τον ΑΝΤ1.
  • Η αγαπημένη κωμική σειρά θα προβάλλεται καθημερινά στις 18:00, με την επανεκκίνηση των επεισοδίων να γίνεται από σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.
  • Οι ομηρικοί καβγάδες και οι ξεκαρδιστικές περιπέτειες των Κωνσταντίνου και Ελένης υπόσχονται να γεμίσουν τα απογεύματά μας με άφθονο γέλιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στην καθημερινή ζώνη

Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στην καθημερινή ζώνη, όχι του ΑΝΤ1 αλλά του ΜΑΚ TV.

Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, δύο από τους πιο αγαπημένους ήρωες της μικρής οθόνης, έρχονται από σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, και καθημερινά στις 18:00 στο ΜΑΚ TV για να γεμίσουν τα απογεύματά μας με αστείρευτο χιούμορ και άφθονο γέλιο.

Όταν ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός γνώρισε την Ελένη Βλαχάκη ένας ακήρυχτος πόλεμος ξεκίνησε ανάμεσά τους και μία από τις πιο αγαπημένες και δημοφιλείς κωμικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης μπήκε στη ζωή μας.

Ο καθένας από τους ήρωες θεωρεί ότι έχει κληρονομήσει ένα παλιό αρχοντικό σπίτι, αλλά κανείς από τους δύο δεν μπορεί να αποδείξει καθαρά τους ισχυρισμούς του. Έτσι, καταφεύγουν στην δικαιοσύνη για να λύσουν τη διαφορά τους, ενώ παράλληλα αποφασίζουν να συγκατοικήσουν μέχρι να αποφασιστεί επίσημα σε ποιόν ανήκει το σπίτι.

Ομηρικοί καβγάδες, δολοπλοκίες, μοναδικές ατάκες και ξεκαρδιστικές περιπέτειες έρχονται μέσα από την αγαπημένη κωμική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» καθημερινά στις 18:00 στο ΜΑΚ TV.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάρμακο 70 ετών για την πίεση μπορεί να ανοίξει νέο δρόμο για την αντιμετώπιση του καρκίνου

Ο δεκάλογος του αποκλεισμού και της ευαλωτότητας των ατόμων με αναπηρία

Κρατικό voucher έως 800 ευρώ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Νέα πίστωση για επιδοτήσεις – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:53 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 3/12/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τετάρτη 3 Δ...
05:48 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 3/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/12/2025.
05:43 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 3/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 3/12/2025.
05:38 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 3/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/12/2025.
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»