Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στην καθημερινή ζώνη, όχι του ΑΝΤ1 αλλά του ΜΑΚ TV.

Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, δύο από τους πιο αγαπημένους ήρωες της μικρής οθόνης, έρχονται από σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, και καθημερινά στις 18:00 στο ΜΑΚ TV για να γεμίσουν τα απογεύματά μας με αστείρευτο χιούμορ και άφθονο γέλιο.

Όταν ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός γνώρισε την Ελένη Βλαχάκη ένας ακήρυχτος πόλεμος ξεκίνησε ανάμεσά τους και μία από τις πιο αγαπημένες και δημοφιλείς κωμικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης μπήκε στη ζωή μας.

Ο καθένας από τους ήρωες θεωρεί ότι έχει κληρονομήσει ένα παλιό αρχοντικό σπίτι, αλλά κανείς από τους δύο δεν μπορεί να αποδείξει καθαρά τους ισχυρισμούς του. Έτσι, καταφεύγουν στην δικαιοσύνη για να λύσουν τη διαφορά τους, ενώ παράλληλα αποφασίζουν να συγκατοικήσουν μέχρι να αποφασιστεί επίσημα σε ποιόν ανήκει το σπίτι.

Ομηρικοί καβγάδες, δολοπλοκίες, μοναδικές ατάκες και ξεκαρδιστικές περιπέτειες έρχονται μέσα από την αγαπημένη κωμική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» καθημερινά στις 18:00 στο ΜΑΚ TV.