Άννα Χατζησοφιά: Αποκάλυψε τον λόγο που το «Κωνσταντίνου και Ελένης» έριξε οριστική αυλαία – «Δεν ήθελε να πάμε τρίτη σεζόν»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Άννα Χατζησοφιά, το απόγευμα της Κυριακής (5/10), στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» με την Κέλλυ Βρανάκη που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, η επιτυχημένη σεναριογράφος μίλησε από καρδιάς για τον τρόπο με τον οποίο και έχουν γράψει πλήθος σειρών μαζί με τον Χάρη Ρώμα καθώς και για τον λόγο που το «Κωνσταντίνου και Ελένης» έριξε οριστική αυλαία στη δεύτερη του σεζόν.

Συγκεκριμένα, η Άννα Χατζησοφιά εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «δεν γράφουν όλα τα δίδυμα το ίδιο, γι’ αυτό δεν υπάρχει μια συνταγή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που μοιράζουν σκηνές, κάποιοι που μοιράζουν ρόλους. Εμείς με τον Χάρη (σ.σ. Ρώμα) το γράφουμε όλο μαζί. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι και ξεκινάμε από την ιδέα. Συζητάμε πως θα κάνουμε το κάθε τι και όλο γίνεται συγχρόνως».

«Το “Κωνσταντίνου και Ελένης” πήγε δυο σεζόν αλλά παίζεται έκτοτε συνέχεια σε επαναλήψεις. Μα φέτος σταμάτησε να είναι καθημερινό και το έβαλαν Σαββατοκύριακο. Παίζεται σχεδόν 30 χρόνια συνεχόμενα σε επαναλήψεις, ειδικά μια γενιά που είναι σήμερα 25 – 40 χρονών τρελαίνεται», ανέφερε η σεναριογράφος και ηθοποιός.

«Η σειρά γυρίστηκε μόνο δύο σεζόν γιατί η Ελένη (σ.σ. Ράντου) δεν ήθελε να πάμε τρίτη σεζόν, για να μην τυποποιηθούμε. Που να ήξερε ότι τελικά πήγε 32! Φυσικά και θα μπορούσε να συνεχιστεί, ήταν εβδομαδιαίο σίριαλ. Θα μπορούσε γιατί τα αυτοτελή μπορούν να συνεχιστούν για πάρα πολλά χρόνια, έξω το έχουν φασόν. Θα μπορούσαμε να πάμε έναν χρόνο ακόμα σίγουρα, παραπάνω δεν ξέρω» πρόσθεσε η Άννα Χατζησοφιά.