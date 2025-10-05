Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0: Δεύτερη σερί νίκη για τους «πράσινους» στην άδεια Λεωφόρο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός

Ένα γκολ του Άνταμ Τσέριν στο 48ο λεπτό ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό για να φτάσει σε μία δύσκολη νίκη επί του Ατρόμητου στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Οι «πράσινοι» βρήκαν πολλά «ζόρια» απέναντι στην διπλή ζώνη άμυνας των «κυανόλευκων», είχαν τις στιγμές τους κι εντέλει κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο το οποίο αφιέρωσε όλη η ομάδα στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, 4 μέρες πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους απ’ τον τραγικό χαμό του.

Οι «πράσινοι» έβγαλαν διάθεση να ελέγξουν το ρυθμό του αγώνα και να πιέσουν την άμυνα του Ατρόμητου και στο 9’ είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους στο παιχνίδι, όταν από ωραία κυκλοφορία της μπάλας ο Μπακασέτας βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε, αλλά ο Χουτεσιώτης είχε καλή τοποθέτηση και μπλόκαρε σταθερά.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Στο 19’ από «στρώσιμο» της μπάλας απ’ τον Σφιντέρσκι, το ωραίο σουτ του Μπακασέτα αποκρούστηκε απ’ τον γκολκίπερ του Ατρόμητου, ενώ στο 28’ από σέντρα του Αχμέντ Τουμπά, η κεφαλιά του Σφιντέρσκι πέρασε πολύ λίγο άουτ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και στο 32’ το πολύ δυνατό σουτ του Ρενάτο Σάντσες βρήκε σε ετοιμότητα ξανά τον Χουτεσιώτη, ενώ στο 45’ από λάθος γύρισμα του Μπάκου προς τον τερματοφύλακα, ο Κυριακόπουλος μπήκε «σφήνα» στη φάση και σούταρε, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε ξανά με το σώμα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Στο 46’ το σουτ του Σφιντέρσκι αποκρούστηκε απ’ τον Χουτεσιώτη, ενώ στο 48’ ήρθε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Από κόρνερ του Μπακασέτα, ο Τσέριν με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0, με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να πανηγυρίζουν όλοι μαζί στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας μία φανέλα της ομάδας με το «32» και το όνομα του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να επιτίθεται ψάχνοντας κι ένα δεύτερο γκολ και στο 69’ από ασίστ του Τσιριβέγια, ο Σφιντέρσκι έφυγε στο τετ-α-τετ, αλλά το πλασέ του υπό την πίεση του Σταυρόπουλου έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Στο 76’ το διαγώνιο σουτ του Κυριακόπουλου πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 90’+2’ ακυρώθηκε γκολ του Άλεξ Γερεμέγεφ, καθώς το VAR «χρέωσε» με επιθετικό φάουλ τον Ίνγκασον στην πρώτη κεφαλιά μετά από το κόρνερ του Μπακασέτα.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)
Κίτρινες: – 90’+5’ Αϊτόρ Γκαρθία
Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (87’ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες (38’ λ.τρ. Τσέριν), Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς (87’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (80’ Γερεμέγεφ).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (53’ Παπαδόπουλος), Μουτουσαμί, Καραμάνης (63’ Τσιγγάρας), Μίχορλ (75’ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Τζοβάρας (75’ Αϊτόρ Γκαρθία), Τσαντίλας (63’ Οζέγκοβιτς).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργαζόμενους – Ποιους αφορά

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αλλάζει από αύριο το πρόγραμμα των δρομολογίων – Όλες οι λεπτομέρειες

Cory Doctorow: «Η βιομηχανία της AI οδεύει προς κατάρρευση» – Τι δήλωσε ο διάσημος συγγραφέας

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:32 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Πάτησε κορυφή με ανατροπή ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Έβγαλε αντίδραση ο ΠΑΟΚ και μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα κατάφερε να επικρατήσει μ...
20:42 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Super League: Τρομερή ανατροπή από την ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά

Μία επική ανατροπή έκανε η ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά και έφυγε νικήτρια από το Περιστέρι με 3-...
19:52 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Αν σταματήσω, θα εξαφανιστούμε σε ένα νησί της Ελλάδας»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στις προπονήσεις των Μπακς και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογ...
13:55 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Τα βλέμματα στο ντέρμπι της Τούμπας – Τα ιδιαίτερα στοιχεία και οι αριθμοί

Γκολ και στις δέκα τελευταίες τους αναμετρήσεις, δηλαδή μετά το 0-0 της σεζόν 2022-23 στην Τού...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης