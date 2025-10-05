Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα – Σκότωσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη

Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό φονικό που σημειώθηκε απόψε, λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδει η ΕΡΤ ένας άνδρας, ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης. Λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό. Αυτή τη στιγμή στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.