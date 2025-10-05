Απόπειρα βιασμού στην Αργυρούπολη: «Ούρλιαζα, χτυπιόμουν όσο μπορούσα» λέει η 59χρονη – Άφαντος παραμένει ο δράστης

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση απόπειρας βιασμού αυτή τη φορά στην Αργυρούπολη, μέρα – μεσημέρι στην είσοδο του σπιτιού της 59χρονης γυναίκας, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της περιοχής.

H επίθεση έγινε στις 14:00 το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στη Λεωφόρο Κύπρου. Το θύμα, βγήκε από το σπίτι της για να πάρει καφέ και επιστρέφοντας, ενώ έβαζε το κλειδί στην εξώπορτα, αισθάνθηκε κάποιον να τη τραβά από τα μαλλιά.

Ο δράστης την ακινητοποίησε, την οδήγησε στο εσωτερικό της πολυκατοικίας και επιχείρησε να τη βιάσει. Εκείνη άρχισε να καλεί σε βοήθεια, με το δράστη να το βάζει στα πόδια, όταν αντιλήφθηκε ότι οι φωνές της ακούγονταν μέχρι έξω.

«Mπήκα απέναντι στο σούπερ μάρκετ, ψώνισα και γύρισα και πάω να μπω στην είσοδο, με κλειδί έτσι, με βούτηξε ένας πίσω απο το μαλλί και με πέταξε στην είσοδο κάτω. Μου έσκισε τη μπλούζα, μου κατέβασε το παντελόνι ως ένα σημείο, προσπάθησε να το βγάλει. Εγώ φώναζα, ούρλιαζα, χτυπιόμουν όσο μπορούσα. Προσπαθούσα να του τραβήξω, φόραγε κουκούλα και μάσκα, αλλά δεν κατάφερα να του τη βγάλω», περιέγραψε το θύμα μιλώντας στο Star.

Η 59χρονη πήγε στην Ασφάλεια και κατήγγειλε το περιστατικό, με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

«Της επιτέθηκε από πίσω»

Από την πλευρά του, ο σύζυγος του θύματος μίλησε στο Mega. «Πήγε η γυναίκα απέναντι να ψωνίσει, στο γυρισμό εδώ την βάλανε στη πόρτα μέσα, έριξε μια ματιά να πάρει κάτι ρεύματα κάτι τέτοια που έρχονται, της επιτέθηκε ο άλλος από πίσω, την τράβηξε κάτω, την καβάλησε από πάνω, της έσκισε την μπλούζα, της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα κάτω και πήγε για απόπειρα βιασμού».