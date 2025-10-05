Παντρεύτηκαν η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν σήμερα (5/10) η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης. Το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε την ίδια μέρα να βαπτίσει και τον ενός έτους γιο του, ο οποίος πήρε το όνομα Γεράσιμος, από τον πατέρα του τραγουδιστή.

Η νύφη, η οποία έλαμπε μέσα στο παραμυθένιο φόρεμά της, αφού ετοιμάστηκε χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με την οικογένειά της. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη που βρισκόταν στο σπίτι της Ανδρομάχης, ανέβασε βίντεο και φωτογραφία στην οποία πρωταγωνιστεί η τραγουδίστρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την άφιξη της νύφης στο κτήμα που τελέστηκαν τα δύο Μυστήρια, μουσικοί έπαιζαν το γνωστό γαμήλιο τραγούδι «Σήμερα γάμος γίνεται». Ο Γιώργος Λιβάνης δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει βλέποντας την πανέμορφη σύζυγό του, ενώ στα μάτια του μπορούσε κανείς να διακρίνει την συγκίνηση που ένιωθε.

Ο Γιώργος Γιαννούλιας, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους, κατέγραψε σε βίντεο την πολύ ρομαντική στιγμή που η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί πριν ξεκινήσει ο γάμος τους.

Το ζευγάρι είχε επιβεβαιώσει την σχέση του τον Φεβρουάριο του 2024 με μία κοινή συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό «ΟΚ!». Τότε ο Γιώργος Λιβάνης είχε εξομολογηθεί πως: «Αυτό που έχουμε είναι πολύ αληθινό. Ο έρωτάς μας ήρθε από το πουθενά, γνωριζόμασταν από το 2018. Δεν μου περνούσε ποτέ από το μυαλό η σχέση. Καταλάβαινα ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να επικοινωνήσω, κάναμε παρέα, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσαμε να γίνουμε ζευγάρι.

Αρχίσαμε να φλερτάρουμε πέρσι την άνοιξη. Πολλές φορές σκεφτόμουν: “Τι βλακεία πας να κάνεις τώρα; Κι αν δεν προχωρήσει το ερωτικό κομμάτι; Θα χάσεις και μια φίλη που εκτιμάς”. Την πρώτη φορά που ήταν να έρθει η Ανδρομάχη στο σπίτι, είχα πολύ άγχος. Όχι αν θα της αρέσω, αλλά αν θα λειτουργούσε όλο αυτό μεταξύ μας. Δεν ήθελα να τη χάσω από τη ζωή μου. Την περίμενα σπίτι και έκοβα συνέχεια βόλτες στο σαλόνι. Δεν μπορούσα να σταματήσω».