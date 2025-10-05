Αναστασία για το φλερτ: «Δεν μου κάνει εντύπωση το να μου στείλει ένα αγόρι στα social – Εμένα μου αρέσει από κοντά»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αναστασία
Φωτογραφία: Instagram/imanastasia_official

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού έδωσε η Αναστασία, η οποία προβλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (5/10). Η γνωστή τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια της, μίλησε και για την αγάπη της για τη μουσική, καθώς και για τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει, και τον τρόπο που τα διαχειρίζεται. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο θέμα του φλερτ, το οποίο εξομολογήθηκε πως της αρέσει.

Αρχικά η Αναστασία είπε ότι: «Εμένα το όνειρό μου είναι να τραγουδάω. Τώρα από κάτω αν είναι ένας άνθρωπος ή εκατό ή δέκα χιλιάδες, θα είμαι το ίδιο χαρούμενη!».

Σε ερώτηση για τα αρνητικά σχόλια, η τραγουδίστρια απάντησε: «Κάποια αρνητικά σχόλια έχουν βάση και όντως τα καταλαβαίνω και το δέχομαι, αλλά κάποια άλλα, εντάξει, περνάνε, δεν αγγίζουν. Αν κάποιο έχει πολύ πλάκα θα μπω σε διαδικασία να απαντήσω».

Σχετικά με το θέμα του φλερτ, η Αναστασία εξήγησε πως: «Με φλερτάρουν και φλερτάρω και εγώ πίσω. Στα social επειδή έτσι κι αλλιώς θα έχω μηνύματα, δεν μου κάνει εντύπωση το να μου στείλει ένα αγόρι, ένα μήνυμα. Εμένα μου αρέσει από κοντά. Δηλαδή εγώ άμα φλερτάρω, θα φλερτάρω από κοντά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιες αλλαγές εξετάζονται για τις ασφαλιστικές εισφορές

Βουλή: Αύριο αναμένεται να κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 – Τι θα αναφέρει για ελαφρύνσεις και για εισοδημα...

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να κάνεις επανεκκίνηση του Android κινητού σου χωρίς το κουμπί λειτουργίας
περισσότερα
18:27 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Λιάγκας: «Λέω να μαζευτείτε και να ψηφίσετε πότε θα μιλάω….» – Η καυστική ανάρτηση του παρουσιαστή στο Instagram

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασ...
17:23 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: «Καλύτερα που δεν ήρθε στην εκπομπή μου»

Στην κάμερα του «Καλύτερα δεν γίνεται» μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο επιτυχημένος παρουσια...
16:51 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Μίμης Πλέσσας: Η αποκάλυψη για την πραγματική ημερομηνία θανάτου του σπουδαίου συνθέτη

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (5/10), από την ημέρα που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του...
14:02 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Σουξές για τον ρόλο του στο Hotel Elvira: «Θα φέρω στοιχεία από διάφορους… αετονύχηδες»

Για τον ρόλο που κρατά στη νέα σειρά του MEGA, «Hotel Elvira», μίλησε ο Γιώργος Σουξές.  Συγκε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης