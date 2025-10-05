Αναστασία για το φλερτ: «Δεν μου κάνει εντύπωση το να μου στείλει ένα αγόρι στα social – Εμένα μου αρέσει από κοντά»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού έδωσε η Αναστασία, η οποία προβλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (5/10). Η γνωστή τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια της, μίλησε και για την αγάπη της για τη μουσική, καθώς και για τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει, και τον τρόπο που τα διαχειρίζεται. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο θέμα του φλερτ, το οποίο εξομολογήθηκε πως της αρέσει.

Αρχικά η Αναστασία είπε ότι: «Εμένα το όνειρό μου είναι να τραγουδάω. Τώρα από κάτω αν είναι ένας άνθρωπος ή εκατό ή δέκα χιλιάδες, θα είμαι το ίδιο χαρούμενη!».

Σε ερώτηση για τα αρνητικά σχόλια, η τραγουδίστρια απάντησε: «Κάποια αρνητικά σχόλια έχουν βάση και όντως τα καταλαβαίνω και το δέχομαι, αλλά κάποια άλλα, εντάξει, περνάνε, δεν αγγίζουν. Αν κάποιο έχει πολύ πλάκα θα μπω σε διαδικασία να απαντήσω».

Σχετικά με το θέμα του φλερτ, η Αναστασία εξήγησε πως: «Με φλερτάρουν και φλερτάρω και εγώ πίσω. Στα social επειδή έτσι κι αλλιώς θα έχω μηνύματα, δεν μου κάνει εντύπωση το να μου στείλει ένα αγόρι, ένα μήνυμα. Εμένα μου αρέσει από κοντά. Δηλαδή εγώ άμα φλερτάρω, θα φλερτάρω από κοντά».