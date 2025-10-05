Μίμης Πλέσσας: Η αποκάλυψη για την πραγματική ημερομηνία θανάτου του σπουδαίου συνθέτη

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (5/10), από την ημέρα που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Μίμη Πλέσσα. Ο σπουδαίος συνθέτης έφυγε από τη ζωή μόλις μία εβδομάδα πριν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής. Η Λουκίλα Καρρέρ, η οποία συμπορεύτηκε με τον μεγάλο μουσικό για πάνω από 30 χρόνια, έδωσε συνέντευξη στην δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη.

Μάλιστα, η Κατερίνα Νινιού προλογίζοντας την συνέντευξη, αποκάλυψε πως η σύζυγος του Μίμη Πλέσσα της εξομολογήθηκε ότι η πραγματική ημερομηνία θανάτου του σπουδαίου συνθέτη είναι στις 4 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, θέλοντας να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας εκείνες τις πρώτες δύσκολες ώρες, η Λουκίλα Καρρέρ γνωστοποίησε την θλιβερή είδηση μία μέρα μετά.

Σε ερώτηση για το πώς διαχειρίστηκε τον θάνατο του Μίμη Πλέσσα, η σύζυγός του απάντησε στη συνέντευξή της πως: «Όπως πρέπει να το διαχειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε. Με πολλή δύναμη και υπομονή, αλλά αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Τι να έκανα; Δόξα τω Θεώ έφτασε σε μία ηλικία και δεν έχασε το μυαλό του, δεν αρρώστησε, επικοινωνούσαμε μέχρι την ώρα που έφυγε. Ήταν μια χαρά. Οπότε ο ίδιος ο άνθρωπος μου λείπει, δεν το συζητώ».

«Του μιλάω, νιώθω ότι είναι εδώ. Επειδή στο στούντιό του περνούσαμε τις περισσότερες ώρες, εγώ εδώ είμαι το περισσότερο μέρος της ημέρας. Σε αυτόν τον ένα χρόνο τον έχω δει μόνο δύο φορές στον ύπνο μου και με δύο συγκεκριμένα μηνύματα που μου έστειλε. Μόνο δύο φορές. Κατά τα άλλα επικοινωνώ μέσα στο σπίτι», πρόσθεσε.