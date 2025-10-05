Μίμης Πλέσσας: Η αποκάλυψη για την πραγματική ημερομηνία θανάτου του σπουδαίου συνθέτη

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μίμης Πλέσσας
Σαν σήμερα, το 2024, πέθανε ο εμβληματικός μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσσας

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (5/10), από την ημέρα που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Μίμη Πλέσσα. Ο σπουδαίος συνθέτης έφυγε από τη ζωή μόλις μία εβδομάδα πριν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής. Η Λουκίλα Καρρέρ, η οποία συμπορεύτηκε με τον μεγάλο μουσικό για πάνω από 30 χρόνια, έδωσε συνέντευξη στην δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη.

Μάλιστα, η Κατερίνα Νινιού προλογίζοντας την συνέντευξη, αποκάλυψε πως η σύζυγος του Μίμη Πλέσσα της εξομολογήθηκε ότι η πραγματική ημερομηνία θανάτου του σπουδαίου συνθέτη είναι στις 4 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, θέλοντας να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας εκείνες τις πρώτες δύσκολες ώρες, η Λουκίλα Καρρέρ γνωστοποίησε την θλιβερή είδηση μία μέρα μετά.

Σε ερώτηση για το πώς διαχειρίστηκε τον θάνατο του Μίμη Πλέσσα, η σύζυγός του απάντησε στη συνέντευξή της πως: «Όπως πρέπει να το διαχειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε. Με πολλή δύναμη και υπομονή, αλλά αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Τι να έκανα; Δόξα τω Θεώ έφτασε σε μία ηλικία και δεν έχασε το μυαλό του, δεν αρρώστησε, επικοινωνούσαμε μέχρι την ώρα που έφυγε. Ήταν μια χαρά. Οπότε ο ίδιος ο άνθρωπος μου λείπει, δεν το συζητώ».

«Του μιλάω, νιώθω ότι είναι εδώ. Επειδή στο στούντιό του περνούσαμε τις περισσότερες ώρες, εγώ εδώ είμαι το περισσότερο μέρος της ημέρας. Σε αυτόν τον ένα χρόνο τον έχω δει μόνο δύο φορές στον ύπνο μου και με δύο συγκεκριμένα μηνύματα που μου έστειλε. Μόνο δύο φορές. Κατά τα άλλα επικοινωνώ μέσα στο σπίτι», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κουνάμε τα πόδια μας ασυναίσθητα – Τι μπορεί να δείχνει για την ψυχολογία μας

Μνήμη τόσο ισχυρή που να μοιάζει με υπερδύναμη; Επιστήμονες εξηγούν πώς μπορείτε να την καλλιεργήσετε

Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό για την τιμή του – Πώς θα διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις αναλυ...

ΟΠΕΚ: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση του για την παραγωγή του πετρελαίου – Τι εξετάζεται

Πώς να κάνεις επανεκκίνηση του Android κινητού σου χωρίς το κουμπί λειτουργίας

Αιφνιδιαστική προσέγγιση: Αστεροειδής πέρασε μόλις 400 χιλιόμετρα από τη Γη
περισσότερα
17:23 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: «Καλύτερα που δεν ήρθε στην εκπομπή μου»

Στην κάμερα του «Καλύτερα δεν γίνεται» μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο επιτυχημένος παρουσια...
14:02 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Σουξές για τον ρόλο του στο Hotel Elvira: «Θα φέρω στοιχεία από διάφορους… αετονύχηδες»

Για τον ρόλο που κρατά στη νέα σειρά του MEGA, «Hotel Elvira», μίλησε ο Γιώργος Σουξές.  Συγκε...
13:30 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Συγκλονιστική εξομολόγηση – «Δεν ήμουν λειτουργική, έβαζα τα παιδιά για ύπνο και….»

Για την δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και την προσωπική της εμπειρία μέσα από το κίνημα #MeToo, μί...
11:48 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Σύζυγος Πάνου Ρούτσι: «Με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί, δεν γνώριζα κάτι» λέει για την εμφάνιση Μπισμπίκη στο Σύνταγμα 

«Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι εκεί, δεν γνώριζα κάτι» ανέφερε μεταξύ άλλων η σύζυ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης