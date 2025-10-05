Γιώργος Μουκίδης: «Ο Αργυρός είναι ο Ρέμος σε αδύνατο – Με τίποτα δεν θα του έδινα τραγούδια»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» έκανε ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός Γιώργος Μουκίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία του στη μουσική αλλά και σε συνεργασίες που τον έχουν σημαδέψει.

«Είμαι αρκετά ταπεινός», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως έχει διακόψει συνεργασίες στο παρελθόν, όταν ένιωθε ότι οι συμπεριφορές που συναντούσε ήταν «παράλογες και αγενείς».

Ο συνθέτης μίλησε και για την Κατερίνα Λιόλιου, τονίζοντας πως «δεν είναι του στιλ μου», ωστόσο πρόσθεσε «Μεγαλώνοντας μπορεί να αλλάξει ρότα. Εγώ θα της άλλαζα τα τραγούδια».

Ο Γιάννης Μουκίδης ξεκαθάρισε ότι «τραγούδια που κάνουν φασαρία μπορεί να έχουν επιτυχία για λίγο, αλλά το πραγματικό μέτρο είναι η διαχρονικότητα».

Ταυτόχρονα, άφησε αιχμές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, για τον οποίο είπε: «Ο Αργυρός είναι ο Ρέμος σε αδύνατο. Με τίποτα δεν θα του έδινα τραγούδια».