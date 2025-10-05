Γιώργος Μουκίδης: «Ο Αργυρός είναι ο Ρέμος σε αδύνατο – Με τίποτα δεν θα του έδινα τραγούδια»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μουκίδης

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» έκανε ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός Γιώργος Μουκίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία του στη μουσική αλλά και σε συνεργασίες που τον έχουν σημαδέψει.

«Είμαι αρκετά ταπεινός», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως έχει διακόψει συνεργασίες στο παρελθόν, όταν ένιωθε ότι οι συμπεριφορές που συναντούσε ήταν «παράλογες και αγενείς».

Ο συνθέτης μίλησε και για την Κατερίνα Λιόλιου, τονίζοντας πως «δεν είναι του στιλ μου», ωστόσο πρόσθεσε «Μεγαλώνοντας μπορεί να αλλάξει ρότα. Εγώ θα της άλλαζα τα τραγούδια».

Ο Γιάννης Μουκίδης ξεκαθάρισε ότι «τραγούδια που κάνουν φασαρία μπορεί να έχουν επιτυχία για λίγο, αλλά το πραγματικό μέτρο είναι η διαχρονικότητα».

Ταυτόχρονα, άφησε αιχμές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, για τον οποίο είπε: «Ο Αργυρός είναι ο Ρέμος σε αδύνατο. Με τίποτα δεν θα του έδινα τραγούδια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κακός ύπνος «γερνά» τον εγκέφαλο και αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας

Πονόλαιμος: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα που σχετίζεται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα;

Παγκόσμιο “χάλκινο” για το Χρηματιστήριο Αθηνών -Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα κέρδη στον Γενικό Δείκτη και τις τράπεζες

Δημόσιο: Έρχονται νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις – Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες

Τεράστιο leak δεδομένων στο Discord – Διέρρευσαν προσωπικά στοιχεία και φωτογραφίες ταυτοτήτων χρηστών

Αναφορά-σοκ αποκαλύπτει ότι η AI θα άφηνε ανθρώπους να πεθάνουν για να αποφύγει την απενεργοποίησή της
περισσότερα
10:01 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Oasis: Αποχωρεί από την περιοδεία ο κιθαρίστας Paul Arthurs – Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

Ο Paul «Bonehead» Arthurs, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Oasis, ανακοίνωσε στα μέσα κοινων...
07:48 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ισαβέλλα Βλασιάδου: «Ο Βλάσσης Μπονάτσος είχε όλα τα συστατικά για να είναι ο τέλειος παρουσιαστής»

Το πρωινό του Σαββάτου, η Ισαβέλλα Βλασιάδου μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;» κα...
02:30 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Αθηνά Οικονομάκου: Ξεφαντώνει στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα – «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα απολαμβάνουν όμορφες στιγμές μαζί και δεν το κρύβουν...
00:30 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Λάγιος: «Στα 14 είχα την πρώτη ολοκληρωμένη επαφή με μια φίλη της μαμάς μου»

Με αφορμή την επιστροφή στο θεατρικό σανίδι, για δεύτερη σεζόν, ο Γιώργος Λάγιος παραχώρησε συ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης