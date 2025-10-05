Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης Αμοργός

Δείτε απευθείας την εκδήλωση στο Λιμάνι της Αιγιάλης στην Αμοργό, για την παρουσίαση του πρωτοποριακού και καινοτόμου προγράμματος «Αμοργόραμα», που αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Αμοργού μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κακός ύπνος «γερνά» τον εγκέφαλο και αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας

Πονόλαιμος: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα που σχετίζεται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα;

Παγκόσμιο “χάλκινο” για το Χρηματιστήριο Αθηνών -Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα κέρδη στον Γενικό Δείκτη και τις τράπεζες

Δημόσιο: Έρχονται νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις – Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες

Τεράστιο leak δεδομένων στο Discord – Διέρρευσαν προσωπικά στοιχεία και φωτογραφίες ταυτοτήτων χρηστών

Αναφορά-σοκ αποκαλύπτει ότι η AI θα άφηνε ανθρώπους να πεθάνουν για να αποφύγει την απενεργοποίησή της
περισσότερα
10:37 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Στο «κόκκινο» οι προκλήσεις της Τουρκίας: To Piri Reis μπήκε για έρευνες στο Αιγαίο

Η Τουρκία κλιμακώνει κατακόρυφα τις προκλήσεις στο Αιγαίο, με το Piri Reis να βρίσκεται εντός ...
09:37 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Το κάλεσμα Φλωρίδη σε γνωστή ταβέρνα του Παγκρατίου

Σε γνωστή ταβέρνα του Παγκρατίου συγκεντρώθηκαν πριν από μερικές μέρες τα «γαλάζια» μέλη της Μ...
22:37 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Σοφία Μητσοτάκη: «Κάπου έλεος με τα fake news» – Τι απαντά στον Καραχάλιο για τα ποπ κόρν και την coca cola στη Βοστώνη

Απάντηση έδωσε η 28χρονη κόρη του πρωθυπουργού, η Σοφία Μητσοτάκη στους ισχυρισμούς που διατύπ...
22:30 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να βυθίζετε την κοινωνία στο «σκοτάδι» των εκταφών

«Η κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι,...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης