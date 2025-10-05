Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα»

Δείτε απευθείας την εκδήλωση στο Λιμάνι της Αιγιάλης στην Αμοργό, για την παρουσίαση του πρωτοποριακού και καινοτόμου προγράμματος «Αμοργόραμα», που αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Αμοργού μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.