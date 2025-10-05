Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Συγκλονιστική εξομολόγηση – «Δεν ήμουν λειτουργική, έβαζα τα παιδιά για ύπνο και….»

Enikos Newsroom

lifestyle

Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/penelopeanastasopoulou

Για την δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και την προσωπική της εμπειρία μέσα από το κίνημα #MeToo, μίλησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

«Ήμουν αποφασιστική από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα, κυρίως τον χρόνο που μας πέρασε, που δεν ήμουν παρούσα στο δικαστήριο γιατί είχα αποφασίσει να πάρω τον χώρο που έπρεπε να πάρω για να είμαι λειτουργική στο σπίτι μου, γιατί τον πρώτο χρόνο δεν ήμουν καθόλου λειτουργική. Όταν έβαζα τα παιδιά μου για ύπνο, έσπαγα κάθε μέρα. Eίναι δύσκολο να προσπαθείς να αποδείξεις κάθε μέρα ότι δεν είσαι ελέφαντας, ότι δεν λες ψέματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια συμπλήρωσε ακόμη ότι: «πήγα σε ψυχίατρο και μου είπε ”κάνετε λάθος δουλειά, δεν κάνετε σωστή δουλειά». Για το εάν όλη αυτή η ιστορία σε σχέση με τις καταγγελίες άξιζε τον κόπο, η ίδια απάντησε μεταξύ άλλων: «Φυσικά άξιζε τον κόπο. Θα το ξανάκανα χίλιες φορές. Και αν έπρεπε να γίνεται σε λούπα κάθε χρόνο, θα το ξανάκανα γιατί είναι ηθικό μου χρέος».

Η ηθοποιός τόνισε ακόμη ότι: «Η δικαίωση δεν ήρθε. Θα έρθει όταν αλλάξουν και ρυθμιστούν οι νόμοι ώστε να είναι δίκαιοι απέναντι στα θύματα. Όταν ένα θύμα καλείται να δώσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στους δικηγόρους-γιατί ένας καλός δικηγόρος σημαίνει ακριβός δικηγόρος- και τελικά ο άνθρωπος που καταδικάζεται ως θύτης πληρώνει τα μισά ή το 1/3 και βγαίνει έξω, τότε δεν υπάρχει δικαίωση».

 

