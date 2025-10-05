Καιρός: Έρχεται η «Barbara» με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα το βράδυ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν 

Μεταβολή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από αργά το βράδυ της Κυριακής στη χώρα μας, καθώς όπως προβλέπεται, θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μεταξύ άλλων τόνισε πως «πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρού, η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά», συμπληρώνοντας ότι «είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη»

Η ανάρτηση του Τσατραφύλλια

«Το χαμηλό με την κωδική ονομασία “BARBARA” φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας…”

Καλημέρα!

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει από σήμερα το βράδυ ο καιρός και για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρού η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη!

Οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι :

Τη Δευτέρα: η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θρακή και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Λίγες βροχές το πρωί και την Αττική.

Την Τρίτη: Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, ,βόρειες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική.

Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς. Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς .Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από την Τετάρτη και για αρκετές ημέρες δεν φαίνεται να μας επηρεάζει άλλο σύστημα με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα!».

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ με βροχές και καταιγίδες

Η σημερινή ημέρα προβλέπεται ηλιόλουστη, με άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Τη Δευτέρα, όμως, θα υπάρξει μια μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Ο βροχερός καιρός θα συνεχιστεί Τρίτη και Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά τμήματα. Βελτίωση αναμένεται από Τετάρτη μεσημέρι.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Κυριακή προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα στο νότιο Αιγαίο. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια έως 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 βαθμούς , με τις μεγαλύτερες τιμές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς.

Την Δευτέρα προβλέπεται μεταβολή του καιρού με βροχές και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, και μέχρι το βράδυ και στο Αιγαίο. Οι άνεμοι νότιες διευθύνσεις 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-10-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το απόγευμα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-10-2025

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-10-2025

Σε όλη τη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-10-2025

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-10-2025