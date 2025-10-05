Κάηκαν ολοσχερώς αυτοκίνητα στον Άλιμο – Δείτε βίντεο 

Στις φλόγες τυλίχτηκαν τέσσερα αυτοκίνητα το πρωί της Κυριακής (5.10.2025) στον Άλιμο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8:00 στην οδό Κορυτσάς, λίγα μέτρα πριν από τη Λεωφόρο Ελευθερίας.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε τέσσερα ΕΙΧ οχήματα στον δήμο Αλίμου Αττικής.

Επιχείρησαν 9 #πρυοσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα ΙΧ που βρισκόταν εν κινήσει, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα και στα υπόλοιπα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή, σύμφωνα με το thriassio.gr.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη άμεσα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. Συνολικά 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα έσπευσαν στο σημείο, θέτοντας την πυρκαγιά υπό έλεγχο λίγο αργότερα.

Από τη φωτιά, τρία αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα ακόμη υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και πιθανή μηχανική βλάβη στο πρώτο όχημα, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Δείτε βίντεο: