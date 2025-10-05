Σύζυγος Πάνου Ρούτσι: «Με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί, δεν γνώριζα κάτι» λέει για την εμφάνιση Μπισμπίκη στο Σύνταγμα 

«Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι εκεί, δεν γνώριζα κάτι» ανέφερε μεταξύ άλλων η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, σχετικά με τις δηλώσεις του Βασίλη Μπισμπίκη από το Σύνταγμα, στις οποίες ο ηθοποιός είχε αναφέρει ότι «ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και την Δέσποινα Βανδή».

Η κ. Μιρέλα Ρούτσι, σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, σε ερώτηση του Mega για το εάν κάλεσε η ίδια ή ο σύζυγός της τον. κ. Μπισμπίκη ή την κ. Βανδή να δώσουν το παρών στο Σύνταγμα, απάντησε: «Όχι. Εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί, δεν γνώριζα κάτι».

Όσον αφορά το εάν ο ίδιος ο κ. Ρούτσι το είχε ζητήσει, η σύζυγός του απάντησε: «Δεν νομίζω, γιατί τον ρώτησα και μου είπε όχι».