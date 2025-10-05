Σάλος με καθηγητή του Χάρβαρντ: Πυροβολούσε με αεροβόλο κοντά σε συναγωγή – «Κυνηγούσα αρουραίους»

Σάλος με καθηγητή του Χάρβαρντ: Πυροβολούσε με αεροβόλο κοντά σε συναγωγή – «Κυνηγούσα αρουραίους»
Ένας επισκέπτης καθηγητής της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ τέθηκε σε διοικητική άδεια αφού φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο έξω από μια συναγωγή στο Μπρούκλαϊν στις ΗΠΑ, την παραμονή του Γιομ Κιπούρ.

Ο Κάρλος Πορτουγκάλ Γκουβέα, 43 ετών, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, αφού – σύμφωνα με την αστυνομία – πυροβόλησε δύο φορές κοντά στη συναγωγή Temple Beth Zion στην οδό Beacon, ισχυριζόμενος αργότερα ότι «κυνηγούσε αρουραίους», σύμφωνα με το Brookline.News.

Οι ερευνητές δεν πιστεύουν ότι ο Γκουβέα είχε στόχο τη συναγωγή, ωστόσο του απαγγέλθηκαν κατηγορίες στο Πρωτοδικείο του Μπρούκλαϊν για παράνομη χρήση αεροβόλου, διατάραξη κοινής ειρήνης, απρεπή συμπεριφορά και κακόβουλη φθορά ξένης περιουσίας, σύμφωνα με τη δικογραφία. Εκπρόσωπος της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ, ο Τζεφ Νιλ, δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι ο Γκουβέα «τέθηκε σε διοικητική άδεια, καθώς το πανεπιστήμιο επιδιώκει να μάθει περισσότερα για το περιστατικό».

Η εφημερίδα Harvard Crimson ήταν η πρώτη που αποκάλυψε την αναστολή καθηκόντων μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.  Η σχολή δεν έχει ανακοινώσει περαιτέρω πειθαρχικά μέτρα. Η NY Post ζήτησε σχόλια από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, τη συναγωγή Temple Beth Zion και τον ίδιο τον Γκουβέα.

Κρατούσε αεροβόλο

Η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με τη συμμετοχή περισσότερων από δώδεκα αστυνομικών, καθώς οι πιστοί συγκεντρώνονταν για την έναρξη της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.

Δύο ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας που εργάζονταν στη συναγωγή τον εντόπισαν κρατώντας ένα αεροβόλο μετά από δύο δυνατούς πυροβολισμούς. Όταν τον πλησίασαν, ο Γκουβέα φέρεται να άφησε κάτω το όπλο, όμως ακολούθησε «σύντομη συμπλοκή» καθώς προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά.

Κατόπιν, ο Γκουβέα φέρεται να έτρεξε προς την κατοικία του σε κοντινή απόσταση, αλλά λίγα λεπτά αργότερα βγήκε έξω, όπου και συνελήφθη. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν αργότερα ένα σπασμένο παράθυρο αυτοκινήτου και μία σφαίρα αεροβόλου σφηνωμένη μέσα στο όχημα.

Δηλώνει αθώος

Ο Γκουβέα παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο δικαστήριο και δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες. Αφέθηκε ελεύθερος με αναγνώριση υπογραφής και αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο στις αρχές Νοεμβρίου.

Ούτε ο ίδιος ούτε ο δικηγόρος του απάντησαν στα αιτήματα για σχόλιο από το Crimson ή το Brookline.News.

Η αστυνομία επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η συναγωγή αποτέλεσε στόχο.

Ο Γκουβέα, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ (διδακτορικό το 2008), είναι επίσης αναπληρωτής καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο και επικεφαλής ενός βραζιλιάνικου think tank που ασχολείται με κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

Η αστυνομία του Μπρούκλαϊν δεν έχει δώσει επιπλέον λεπτομέρειες για το περιστατικό. Ο Γκουβέα πρόκειται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τον Νοέμβριο.

 

