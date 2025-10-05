Γιώργος Σουξές για τον ρόλο του στο Hotel Elvira: «Θα φέρω στοιχεία από διάφορους… αετονύχηδες»

Για τον ρόλο που κρατά στη νέα σειρά του MEGA, «Hotel Elvira», μίλησε ο Γιώργος Σουξές. Συγκεκριμένα, ηθοποιός ως καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» τόνισε πως: «Σε αυτόν τον ρόλο θα κάνω πολλά πράγματα με μεγάλη ελευθερία και θα προσπαθήσω να φέρω από στοιχεία που έχω δει κατά καιρούς από διάφορους αετονύχηδες Έλληνες. Τα έφερα και πέρασα πάρα πολύ ωραία».

«Εγώ είμαι ένας Έλληνα ξενοδόχος που θέλει να εξυπηρετήσει τους ξένους με κάθε τρόπο. Να τους παίρνει τα λεφτά δίνοντάς τους άμμο, ήλιο και αέρα», τόνισε ο ίδιος σε σχέση με τον ρόλο του», συμπληρώνοντας, ότι «Αυτός είχε έναν συνεταίρο, με τον οποίο είχαν ένα ξενοδοχείο. Επειδή είναι στο αίμα του να μην μπορεί να συγκρατηθεί, τον έκλεβε τον συνεταίρο. Ο κακομοίρης από τη στενοχώρια του πέθανε. Έχω πάρει λοιπόν στο δικό μου ξενοδοχείο την κόρη του και την έχω για όλα: καθαρίζει, στρώνει κρεβάτια, κάθεται στη ρεσεψιόν, μαγειρεύει και της δίνω τα ελάχιστα».

Η μεγάλη ανατροπή, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Σουξές, έρχεται όταν η κόρη του πρώην συνεταίρου αποφασίζει να πάρει τη ζωή της στα χέρια της: «Αυτή αποφασίζει να ξαναφτιάξει το ξενοδοχείο του πατέρα της και να το κάνει εναλλακτικό. Μέχρι τότε ήμουν ο μεγαλύτερος ξενοδόχος κι αν τη χάσω, ποιος θα δουλεύει στο δικό μου;».