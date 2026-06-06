Τηλεθέαση (5/6): Ποιες πρωινές εκπομπές κέρδισαν τη μάχη την Παρασκευή;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Την πρωτιά στο γενικό κοινό κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι», ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε η «Super Κατερίνα».

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» με 13,7%.
  • Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε η «Super Κατερίνα», με 10,7%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Την πρωτιά στο γενικό κοινό κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» με 13,7%. Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε η «Super Κατερίνα», με 10,7%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 13,7%
2 ALPHA Super Κατερίνα 12,7%
3 MEGA Buongiorno 10,5%
4 OPEN 10 Παντού 9,4%
5 ANT1 Το Πρωινό 9,2%
6 ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 5,7%
7 STAR Breakfast@Star 5,3%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Super Κατερίνα 10,7%
2 MEGA Buongiorno 9,8%
3 ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 9,5%
4 ANT1 Το Πρωινό 8,1%
5 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 6,3%
6 OPEN 10 Παντού 5%
7 STAR Breakfast@Star 3,9%
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