Τηλεθέαση (5/6): Ποιες πρωινές εκπομπές κέρδισαν τη μάχη την Παρασκευή;

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Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Την πρωτιά στο γενικό κοινό κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» με 13,7%. Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε η «Super Κατερίνα», με 10,7%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 13,7% 2 ALPHA Super Κατερίνα 12,7% 3 MEGA Buongiorno 10,5% 4 OPEN 10 Παντού 9,4% 5 ANT1 Το Πρωινό 9,2% 6 ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 5,7% 7 STAR Breakfast@Star 5,3%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)