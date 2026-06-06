Τηλεθέαση (5/6): Ποιες πρωινές εκπομπές κέρδισαν τη μάχη την Παρασκευή;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
Την πρωτιά στο γενικό κοινό κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» με 13,7%. Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε η «Super Κατερίνα», με 10,7%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|13,7%
|2
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|12,7%
|3
|MEGA
|Buongiorno
|10,5%
|4
|OPEN
|10 Παντού
|9,4%
|5
|ANT1
|Το Πρωινό
|9,2%
|6
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε είδον
|5,7%
|7
|STAR
|Breakfast@Star
|5,3%
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|10,7%
|2
|MEGA
|Buongiorno
|9,8%
|3
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε είδον
|9,5%
|4
|ANT1
|Το Πρωινό
|8,1%
|5
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|6,3%
|6
|OPEN
|10 Παντού
|5%
|7
|STAR
|Breakfast@Star
|3,9%