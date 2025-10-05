Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: «Καλύτερα που δεν ήρθε στην εκπομπή μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Στην κάμερα του «Καλύτερα δεν γίνεται» μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο επιτυχημένος παρουσιαστής, στη διάρκεια των δηλώσεών του, οι οποίες προβλήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (5/10), ρωτήθηκε και για τη συνέντευξη του Γιώργου Λιάγκα στο «The 2Night Show» που τελικά δεν έγινε ποτέ. Ο οικοδεσπότης της βραδινής εκπομπής σχολιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα ανέφερε χαρακτηριστικά πως «καλύτερα που δεν ήρθε».

Ερωτηθείς για το αν πιστεύει πως στις υποθέσεις του Βασίλη Μπισμπίκη και του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρξε ανθρωποφαγία, ο αγαπημένος παρουσιαστής απάντησε: «Στο θέμα Μαζωνάκη ασυζητητί. Ποιος είμαι εγώ που θα μπω μέσα σε μια οικογένεια; Θέλει πολύ σεβασμό στην οικογένεια. Όλοι μας έχουμε περάσει δύσκολα. Αν συμβεί κάτι στην οικογένειά μου, θα μπει όλος ο κόσμος μέσα να έχει άποψη; Ακόμα και αν οι δικοί μου κάνουν το λάθος ή εγώ, και λόγω ηλικίας απευθυνθούν σε δημοσιογράφους, πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να σεβαστούν ότι οι μεγάλοι άνθρωποι μπορεί να το βλέπουν λίγο διαφορετικά και να σεβαστούν την όλη οικογενειακή κατάσταση».

Σχετικά με το γεγονός πως ο Γιώργος Λιάγκας δεν θα είναι τελικά ο πρώτος καλεσμένος στην πρεμιέρα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε ότι: «Δεν με ενόχλησε τίποτα. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό γιατί δεν ήταν δική μου η απόφαση για να έρθει. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Ούτε καν. Δεν ήρθε. Καλύτερα που δεν ήρθε. Να είναι καλά. Δεν έχω καμία διάθεση να πάω καλεσμένος στο “Πρωινό”. Δεν με αφορά αυτό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κουνάμε τα πόδια μας ασυναίσθητα – Τι μπορεί να δείχνει για την ψυχολογία μας

Μνήμη τόσο ισχυρή που να μοιάζει με υπερδύναμη; Επιστήμονες εξηγούν πώς μπορείτε να την καλλιεργήσετε

Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό για την τιμή του – Πώς θα διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις αναλυ...

ΟΠΕΚ: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση του για την παραγωγή του πετρελαίου – Τι εξετάζεται

Πώς να κάνεις επανεκκίνηση του Android κινητού σου χωρίς το κουμπί λειτουργίας

Αιφνιδιαστική προσέγγιση: Αστεροειδής πέρασε μόλις 400 χιλιόμετρα από τη Γη
περισσότερα
16:51 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Μίμης Πλέσσας: Η αποκάλυψη για την πραγματική ημερομηνία θανάτου του σπουδαίου συνθέτη

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (5/10), από την ημέρα που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του...
14:02 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Σουξές για τον ρόλο του στο Hotel Elvira: «Θα φέρω στοιχεία από διάφορους… αετονύχηδες»

Για τον ρόλο που κρατά στη νέα σειρά του MEGA, «Hotel Elvira», μίλησε ο Γιώργος Σουξές.  Συγκε...
13:30 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Συγκλονιστική εξομολόγηση – «Δεν ήμουν λειτουργική, έβαζα τα παιδιά για ύπνο και….»

Για την δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και την προσωπική της εμπειρία μέσα από το κίνημα #MeToo, μί...
11:48 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Σύζυγος Πάνου Ρούτσι: «Με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί, δεν γνώριζα κάτι» λέει για την εμφάνιση Μπισμπίκη στο Σύνταγμα 

«Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι εκεί, δεν γνώριζα κάτι» ανέφερε μεταξύ άλλων η σύζυ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης