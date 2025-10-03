«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Δείτε απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου με νέες περιπέτειες από την Κύπρο

Νάντια Ρηγάτου

Media

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Δείτε απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου με νέες περιπέτειες από την Κύπρο

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στο αποψινό 2ο επεισόδιο του «The Roadshow» μάς ταξιδεύει στην Κύπρο, όπου ανακαλύπτει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, μοναδικούς ανθρώπους και υπέροχες ιστορίες!

Όσα θα δούμε απόψε, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στο 2ο επεισόδιο του «The Roadshow»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται την Κύπρο και μαζί με τον Διονύση Κυπριώτη στέκονται μπροστά από την πινακίδα που γράφει «Συμβούλιο Αποχέτευσης» και μοιράζονται μαζί μας διάφορες απορίες…

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης  βρίσκει στον δρόμο τυχαία τον «Γρηγόρη της Κύπρου», ενώ μαζί με τον Διονύση επισκέπτονται και το Μουσείο Μοτοσικλέτας.

Το ταξίδι συνεχίζεται και φτάνουν στο πιο γνωστό ζαχαροπλαστείο της Κύπρου, που βρίσκεται στην Πράσινη γραμμή. Επισκέπτονται ένα οργανοποιείο, όπου ο Γρηγόρης δοκιμάζει να παίξει το παραδοσιακό κυπριακό όργανο με μεγαλύτερη επιτυχία από την προσπάθεια που κάνει να πει το όνομά του.

Στη Λαϊκή Αγορά Λεμεσού γνωρίζουν «ιστορικά» πρόσωπα και σχεδόν όλη η λαϊκή «δουλεύει» τον Γρηγόρη και τον Διονύση! Στην Πάφο ο Γρηγόρης προκαλεί τον Διονύση σε ένα ιδιαίτερο challenge, που στέφεται με μεγάλη… αποτυχία!

Τέλος, γνωρίζουν τον Ρεξ, ένα λυκόσκυλο με γυαλιά ηλίου, και φυσικά επισκέπτονται τους κουμπάρους του Γρηγόρη, με τους οποίους γνωρίστηκε στην εκπομπή «Πολύ την Κυριακή»!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου:

 

Δείτε το trailer

 «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιολόγος εξηγεί πώς να κάψουμε εύκολα το σπλαχνικό λίπος – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Οι νέες θεραπείες που αλλάζουν την πορεία στον καρκίνο του γαστρεντερικού

North Evia Pass 2025: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τα voucher

Πετρέλαιο: Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους παραμένει χαμηλά η τιμή του – Η κρίσιμη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ και οι προβλέψ...

Τεστ προσωπικότητας: Η εποχή που θα διαλέηετε αποκαλύπτει τα πιο ενδόμυχα στοιχεία του χαρακτήρα σας

Τι σημαίνει η φράση «Μωραί παρθένοι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:58 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

«Να μ’ αγαπάς»: Λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας καθημερινής δραματικής σειράς, γνωρίστε τα πρόσωπα που ξέρουν όλα τα μυστικά της οικογένειας Καλλιγά

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίο...
12:37 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Η πολυαναμενόμενη κωμωδία του Mega κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα – Τι θα δούμε στο 1ο επεισόδιο

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους τηλεθεατές στη μικρή οθόνη και να φέρει πίσω τ...
12:31 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θύματα της δόξας, του συγγραφέα Jon Lindstrom – Ένα καταιγιστικό θρίλερ, γεμάτο αγωνία, που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του Λος Άντζελες

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Θύματα της δόξας, του συγγραφέα Jon Lindstrom. Ένα καταιγιστ...
11:40 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (2/10): Τα νούμερα στην prime time – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζών...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης