Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής – Κωνσταντοπούλου: «Το κράτος του Ισραήλ έχει διαπράξει διεθνή εγκλήματα»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει τους εκπροσώπους των κομμάτων για τις επαφές που είχε στην Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι επαφές που είχε στην Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης ήταν εντατικές. Ξεχωρίζουν οι τριμερείς συναντήσεις που έγιναν μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας.

Η κατάσταση με τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα αναμένεται να τεθεί από τους εκπροσώπους των κομμάτων στον υπουργό Εξωτερικών.

Πριν λίγη ώρα αποχώρησε από την συνάντηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που έκανε δήλωση για την κατάσταση στην Γάζα.

«Το κράτος του Ισραήλ έχει διαπράξει διεθνή εγκλήματα, παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου εναντίον και Ελλήνων πολιτών και είναι επιβεβλημένο η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει με δυναμικό, ρητό και απερίφραστο τρόπο», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

