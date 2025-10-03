ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Η κυβέρνηση εδώ και τώρα να μεριμνήσει για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων

«Το ΚΚΕ απ’την πρώτη στιγμή καταδίκασε την πειρατική επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και πραγματοποίησε κατεπείγουσες παρεμβάσεις τόσο προς τον υπουργό Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη, όσο και προς την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα και να απελευθερωθούν τα μέλη των πληρωμάτων που κρατούνται απ’ το Ισραήλ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Αν κι έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες παραμένει άγνωστο πού έχουν μεταφερθεί τα μέλη των πληρωμάτων, οι 27 Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένα μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, η βουλευτής Πέτη Πέρκα.

Για ακόμη μια φορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του. Η Ε.Ε., που έσπευσε χτες να χαιρετίσει το απαράδεκτο “σχέδιο Τραμπ” σε βάρος του δίκιου του Παλαιστινιακού λαού, αδιαφορεί ακόμα και για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών», προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Καλούμε την κυβέρνηση εδώ και τώρα να μεριμνήσει για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων στη χώρα μας».

