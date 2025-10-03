Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που πυροβολούσε γάτες με αεροβόλο από το μπαλκόνι του

Ένας 81χρονος συνελήφθη, χθες (02/10) το βράδυ στο Αγρίνιο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με καταγγελία, χθες το απόγευμα, ο κατηγορούμενος, βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του, και με την χρήση αεροβόλου όπλου, πυροβόλησε δυο αδέσποτες γάτες που βρισκόταν πάνω σε σταθμευμένο όχημα και δίπλα σε αυτό, όπως μεταδίδει το agrinionews.gr.

Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός για τα ζώα ωστόσο το σταθμευμένο όχημα υπέστη φθορές. Καταγγέλλεται ωστόσο πως ο κατηγορούμενος με την χρήση κονταριού απείλησε τον 26χρονο ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε το αεροβόλο όπλο.