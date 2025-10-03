Βασίλης Παϊτέρης μετά την αποφυλάκισή του: «Δεν είμαι καθόλου καλά»

Ελεύθερος αφέθηκε την Πέμπτη (2/10) ο Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος είχε συλληφθεί για χρέη στο Δημόσιο. Βγαίνοντας από την ΓΑΔΑ ο γνωστός τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, η οποία βρισκόταν στο σημείο.

Ο Βασίλης Παϊτέρης βλέποντας το συνεργείο του «Πρωινού» εξήγησε ότι δεν θα ήθελε να μιλήσει εκείνη την στιγμή, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Αύριο θα τα πούμε, αύριο, όχι σήμερα. Δεν είμαι καλά σήμερα, καθόλου, θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ».

Υπενθυμίζεται ότι στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη σύλληψή του, ο γνωστός τραγουδιστής είχε πει ότι: «Τα χρέη είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή για ένα σπίτι. Με έπιασαν στον δρόμο για την συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα. Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου».