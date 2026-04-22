Αντίνοος Αλμπάνης για τον καρκίνο: «Έχει μία αγριάδα όλο αυτό, το οποίο σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Φωτογραφία: Instagram/antinoosalmpanis

Ο Αντίνοος Αλμπάνης ήταν καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow Mermaids». Ανάμεσα σε άλλα, ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για τη μοναξιά που βίωσε στη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, καθώς και για την απόφασή του να μην επικοινωνήσει αυτά που βίωνε, στους γονείς του.

Αναφερόμενος στον καρκίνο, ο Αντίνοος Αλμπάνης εξομολογήθηκε πως: «Αυτές οι διαδρομές είναι κατ’ εξοχήν μοναχικές. Και ό,τι και να λέμε, όταν αναγκάζεσαι να χορέψεις αυτό το χορό, συνειδητοποιείς ότι τα βήματα εσύ πρέπει να τα φτιάξεις. Μάλιστα, το παράδοξο είναι ότι η δική σου μοναξιά δεν κουμπώνει με μία αντίστοιχη μοναξιά ενός άλλου ανθρώπου, που μπορεί να περνάει το ίδιο ακριβώς πράγμα». 

«Είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφορετικά εισπράττουν, αντιλαμβάνονται, εκφράζονται, ερμηνεύουν, αυτό το οποίο τους φέρνει κοντά, σε κάτι το οποίο είναι δυσοίωνο», συνέχισε.

«Το περνάς μοναχικά»

Αμέσως μετά, ο Αντίνοος Αλμπάνης είπε ότι: «Έχει μία αγριάδα όλο αυτό, το οποίο κυρίως σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος. Μπορεί να έχεις γύρω σου πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά το περνάς μοναχικά. Όχι εγωιστικά μοναχικά. Δεν μπορώ να βρω λέξεις να το περιγράψω αυτή την στιγμή». 

Για την απόφαση να μην το πει στους γονείς του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Ήταν μία επιλογή που έκανα τότε, η οποία έγινε για λόγους που είχα ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να προστατεύσω εκείνους, εμένα, την οικογένεια, το σύνολο; Δεν ξέρω. Έτσι έκανα. Τώρα, το να κάτσω να βάλω ένα τίτλο στο καλά-κακά, δεν έχει και κάποιο νόημα». 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

