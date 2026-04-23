Μαρίλια Μητρούση: «Δεν δίνω σημασία στα αρνητικά σχόλια στα social media, ο κόσμος έχει πολλή κακία»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αδιάφορη για τον «οχετό» των social media δήλωσε η Μαρίλια Μητρούση σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του ACtion24 το βράδυ της Τετάρτης. Η ηθοποιός θεωρεί ότι ο «κόσμος έχει πολλή κακία», στην οποία δε δίνει σημασία και προτίμησε να αναφερθεί περισσότερο στα παιδικά της χρόνια και το πως τη μεγάλωσαν οι γονείς της.

«Δεν δίνω σημασία στα αρνητικά σχόλια που αφήνουν στα social media μου. Το TikTok είναι μια μαύρη τρύπα, ο κόσμος έχει πολλή κακία η οποία δεν περνούσε από το μυαλό μου. Αυτή είναι πολύ σκληρή πίστα, οι κακίες είναι αδιανόητες, βρισιές για την οικογένεια, το να σε πουν ατάλαντο είναι με το καλημέρα σας. Μπαίνεις στο TikTok και… οχετός», δήλωσε συγκεκριμένα για τη σκληρή πραγματικότητα των κοινωνικών δικτύων.

«Και οι δύο γονείς μου έδιναν ελευθερία»

«Ο μπαμπάς μου είναι πολύ φίλος μου. Είμαστε φίλοι. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με την ελευθερία που μου έχει δώσει από μικρή. Είναι ελευθερία και όχι ελευθεριότητα και οι δύο γονείς μου μου έδιναν ελευθερία», δήλωσε η ηθοποιός για τη σχέση που έχει με τον πατέρα και τη μητέρα της.

Μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια, περιέγραψε τις στιγμές που της έλειπαν οι γονείς της λόγω δουλειάς, αλλά και το πώς προσπαθούσε να βρίσκεται κοντά τους.
«Σαν παιδί μετρούσα τις ημέρες να έρθει Σαββατοκύριακο όχι για να πάω σε παιδικό πάρτι, αλλά για να με πάρουν μαζί τους. Είχα φτιάξει τον δικό μου ‘παιδότοπο’ στο θέατρο».

«Το παιδί θέλει τον γονιό του στα πέντε, στα έξι… Οι γονείς μου έλειπαν ώρες. Ο μπαμπάς μου έτρεχε το θέατρο, δεν είναι ότι είχε το ωράριο ενός ηθοποιού μόνο. Όταν έχεις μόνο το Σαββατοκύριακο να τους δεις, γυρνάς σε ένα σπίτι που είναι άδειο και το μόνο που σου μένει είναι ένα μεσημεριανό και δεν το έχεις. Έτσι αποφάσισα να πάω κι εγώ στη γιαγιά και τον παππού μου που ήταν πάνω», εξομολογήθηκε.

«Δεν ήθελα να συγκριθώ με τους γονείς μου»

Τέλος, αποκάλυψε πως για χρόνια είχε απομακρυνθεί από την ιδέα της υποκριτικής, κυρίως λόγω της σύγκρισης με τους γονείς της αλλά και της αβεβαιότητας του επαγγέλματος.

«Είχα αποκλείσει ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική και το είχα αποκλείσει γιατί δεν ήθελα να συγκριθώ με τους γονείς μου. Ήταν και η ανασφάλεια της δουλειάς που έβλεπα από τους γονείς μου».

Άνοια: Ριψοκίνδυνες αποφάσεις, απομόνωση και άλλα παράξενα συμπτώματα που συνδέονται με τη νόσο

ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού- Σε 15 ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent μετά τη δήλωση του Ιράν ότι δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του ...

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε… ταμείο έως και αύριο

«Η άμμος χύνεται και εξαφανίζεται από κάτω σαν υποβρύχιος καταρράκτης» – Το απόκοσμο φαινόμενο που «καταπίνει» η άβυσσος

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου
περισσότερα
10:22 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Όθων Παπαδόπουλος για Σοφία Μαριόλα: «Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ήταν απόφαση του Τζώρτζογλου και παρουσιάστηκε διαφορετικά»

Για την εξώδικη ανακοίνωση που εστάλη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από τη Σοφία Μαριόλα μίλησε ...
09:19 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη για τη γιορτή του – «Να βγει σύντομα δυνατός από αυτή τη μάχη»

Ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη που δίνει μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά τη ρήξη ...
08:46 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ελένη Ανουσάκη: «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ότι χάνω τον έλεγχο» – Όσα είπε για την περιπέτεια της υγείας της

Για την περιπέτεια της υγείας της και το δύσκολο Πάσχα που πέρασε, μίλησε η σπουδαία ηθοποιός,...
02:54 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Κλέλια Ανδριολάτου: Αποφόρτιση από τα γυρίσματα με μαθήματα χορού σε λάτιν ρυθμούς

Η ζωή δεν περιορίζεται μόνο στα τηλεοπτικά και θεατρικά πλατό για την Κλέλια Ανδριολάτου, που ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης