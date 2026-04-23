Σίσσυ Χρηστίδου για Παύλο Σταματόπουλο: «Αυτός είναι το στήριγμά μου, ο άνθρωπός μου – Μαζί θα γεράσουμε, δεν γλιτώνει»

Η Σίσσυ Χρηστίδου την Τετάρτη 22 Απριλίου εμφανίστηκε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με αφορμή το γεγονός πως ο συνεργάτης της και αδελφικός της φίλος Παύλος Σταματόπουλος, ήταν καλεσμένος στο «Buongiorno».

Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και πάλι», μιλώντας για τον Παύλο Σταματόπουλο, τόνισε ότι είναι ο άνθρωπός της και το στήριγμά της, λέγοντας μάλιστα ότι «μαζί θα γεράσουμε, δεν γλιτώνει».

«Πιο πολύ δυσκολεύτηκα με τον αποχωρισμό μου με τον Παύλο»

Μιλώντας για την περίοδο που τα σπίτια τους ήταν δίπλα το ένα στο άλλο, η Σίσσυ Χρηστίδου εξήγησε ότι: «Όταν έμενε ο Παύλος μαζί μας, ήμουν και παντρεμένη. Έφυγε πριν χωρίσω σκέψου. Έχουμε πολλά χρόνια που έχουμε χωριστεί, πήγε στο πατρικό του. Πάρα πολύ δυσκολεύτηκα. Δηλαδή πιο πολύ δυσκολεύτηκα με τον αποχωρισμό μου με τον Παύλο, να σας πω την αλήθεια».

Σε άλλο σημείο, η αγαπημένη παρουσιάστρια, εξομολογήθηκε πως: «Είναι ο άνθρωπος… Γιατί και ο Θοδωρής, ο μπαμπάς των παιδιών, δούλευε νύχτα, ήταν έτσι η ζωή. Εν πάση περιπτώσει, όποτε έχει χρειαστεί να τρέξω με τα παιδιά μου, να πάω στα νοσοκομεία, ήταν πάντα με αυτόν τον άνθρωπο.

Αυτός είναι το στήριγμά μου, αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Μαζί θα γεράσουμε, δεν γλιτώνει».