Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν–Ρούτε στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του NATO τον Ιούλιο

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Προεδρικό Μέγαρο στην ‘Αγκυρα, την Τετάρτη, με επίκεντρο την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, καθώς και τις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην ‘Αγκυρα, καθώς και βασικά ζητήματα της ατζέντας της Συμμαχίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «η αστάθεια στην περιοχή κατέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της αμοιβαίας βοήθειας και της αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ». Πρόσθεσε ότι «αναμένουμε να ληφθούν αποφάσεις στη Σύνοδο της ‘Αγκυρας που θα ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των συμμάχων και θα υποστηρίξουν τη διαρκή ετοιμότητα της Συμμαχίας να ανταποκρίνεται σε κρίσεις».

Αμυντική βιομηχανία και συνεργασία με συμμάχους

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας, με έμφαση στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τη συνεργασία με άλλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι «η Τουρκία ενισχύει συνεχώς τις δυνατότητές της στην αμυντική βιομηχανία, ιδιαίτερα στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ υπογράμμισε ότι «στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τις συμμαχικές χώρες σε αυτόν τον τομέα».

Διατλαντικοί δεσμοί και ρόλος Ευρώπης

Στη συνάντηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της συνοχής της Συμμαχίας και των ευθυνών των ευρωπαϊκών κρατών-μελών.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι «η διατήρηση του διατλαντικού δεσμού είναι απαραίτητη», προσθέτοντας ότι «η Τουρκία αναμένει από τους Ευρωπαίους συμμάχους εντός της Συμμαχίας να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη». Παράλληλα, επισήμανε ότι «ο αποκλεισμός των μη κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης δεν εξυπηρετεί τον σκοπό».

Περιφερειακές εξελίξεις – Ιράν και Ουκρανία

Οι συνομιλίες περιλάμβαναν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την τουρκική πλευρά να επαναλαμβάνει τη θέση της υπέρ της διπλωματίας.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι «η Τουρκία τοποθετείται υπέρ της ειρήνης και της διπλωματίας από την έναρξη της διαδικασίας που προκλήθηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν». Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Τουρκία συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας με ειρηνικό τρόπο» και ότι «οι προσπάθειες συνεχίζονται για την αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων και τη διεξαγωγή συνομιλιών σε επίπεδο ηγετών».

Η συνάντηση Ερντογάν-Ρούτε, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, αποτέλεσε ευκαιρία για συνολική αξιολόγηση της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην ‘Αγκυρα, καθώς και για ανταλλαγή απόψεων επί των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τη Συμμαχία.

Ο Ρούτε επαινεί την «αμυντική βιομηχανική επανάσταση» στην Τουρκία

Στην πρόοδο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής εντός του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε, από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, αφού επισκέφτηκε την τουρκική αμυντική εταιρεία Aselsan.

Κατά την επίσκεψή του σε εγκαταστάσεις της ASELSAN στην ‘Αγκυρα, ο Ρούτε υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στον τομέα της άμυνας, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία της μπορεί να αξιοποιηθεί σε επίπεδο Συμμαχίας.

«Η Τουρκία έχει βιώσει μια επανάσταση στην αμυντική βιομηχανία», έκρινε.

Έμφαση στην αύξηση της παραγωγής στο ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της Συμμαχίας είναι η επιτάχυνση της παραγωγής και η ενίσχυση της καινοτομίας στον αμυντικό τομέα.

«Πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και μπορούμε μάθουμε πολλά από όσα κάνει η Τουρκία εδώ (στον αμυντικό τομέα). Κι αυτό είναι αναγκαίο, γιατί ζούμε σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να επιταχύνουμε την παραγωγή στην αμυντική βιομηχανία και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε την καινοτομία. Αυτό είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του ΝΑΤΟ».

“ΤΟ ΝΑΤΟ θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την Τουρκία”

Ο ΓΓ της Συμμαχίας, αναφερόμενος στις 4 πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά της Τουρκίας, υπογράμμισε ότι “τo NATO ήταν προετοιμασμένο για τέτοιες απειλές και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο να υπερασπιστεί την Τουρκία και όλους τους συμμάχους”.

Accelerating defence production and innovation is a top priority for NATO and it will be one of the key themes of our #NATOsummit in Ankara in July In today’s more dangerous world, we need strong defences to protect our security pic.twitter.com/jiNHNUQt25 — Mark Rutte (@SecGenNATO) April 22, 2026

Προπαρασκευαστική επίσκεψη

Ο Ρούτε συνέδεσε τις παραπάνω προτεραιότητες με την επικείμενη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην ‘Αγκυρα.

«Αυτό θα είναι ένα από τα βασικά θέματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην ‘Αγκυρα».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι αυξημένες προκλήσεις ασφάλειας καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Συμμαχίας. «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα, γιατί ζούμε σε έναν επικίνδυνο κόσμο», δήλωσε.