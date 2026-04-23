Με πρωταγωνιστή τον ασταμάτητο Χάρι Κέιν η Μπάγερν έκλεισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας – Δείτε τα highlights

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Germany
Ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν πανηγυρίζει μετά το πρώτο γκολ που πέτυχε για την ομάδα του κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Κυπέλλου Γερμανίας μεταξύ της Μπάγερ Λεβερκούζεν και της Μπάγερν Μονάχου στο Λεβερκούζεν της Γερμανίας, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

Με ηγέτη τον ασταμάτητο Χάρι Κέιν, η Μπάγερν επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν στη «Μπάι Αρίνα» και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, όπου περιμένει μία εκ των Στουτγκάρδη ή Φράιμπουργκ.

Πραγματικά εκπληκτικός ο Άγγλος στη φετινή σεζόν, άνοιξε το σκορ στο 22′, ενώ το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Λουίς Ντίας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, ο 32χρονος Κέιν έχει σκοράρει 52 φορές σε μόλις 44 αγώνες όλων των διοργανώσεων και θα διεκδικήσει με τη Μπάγερν το 21ο DFB-Pokal της ιστορίας της.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης:

  • Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 0-2
  • Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 23/4

Άνοια: Ριψοκίνδυνες αποφάσεις, απομόνωση και άλλα παράξενα συμπτώματα που συνδέονται με τη νόσο

ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού- Σε 15 ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent μετά τη δήλωση του Ιράν ότι δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του ...

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε… ταμείο έως και αύριο

«Η άμμος χύνεται και εξαφανίζεται από κάτω σαν υποβρύχιος καταρράκτης» – Το απόκοσμο φαινόμενο που «καταπίνει» η άβυσσος

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου
περισσότερα
06:21 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Το Ιράν είναι έτοιμο να παίξει στο Μουντιάλ, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ προτείνει την αντικατάσταση του με την Ιταλία

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών του Ιράν δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένη» να συμμετάσχει στο ...
01:05 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Premier League: Η Σίτι έκανε το πρώτο βήμα για τον τίτλο νικώντας 0-1 την Μπέρνλι – Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία

Mε το λιτό και κυνικό 0-1 η Μάντσεστερ Σίτι τη Μπέρνλι και κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια τη...
20:08 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Παναθηναϊκός: Το ύψος της επικείμενης αποζημίωσης του Μπενίτεθ και ο έξτρα όρος

Ο Παναθηναϊκός κι ο Ράφα Μπενίτεθ θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά την ολοκλήρωση των εφ...
16:07 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ισπανία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου streaming – Πρόστιμο 7,5 εκατ. λιρών και φυλάκιση στον αρχηγό του

Σε έναν αρχηγό παράνομου streaming επιβλήθηκε πρόστιμο 7,5 εκατομμυρίων λιρών (10,2 εκατομμύρι...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης