Premier League: Η Σίτι έκανε το πρώτο βήμα για τον τίτλο νικώντας 0-1 την Μπέρνλι – Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία

Mε το λιτό και κυνικό 0-1 η Μάντσεστερ Σίτι τη Μπέρνλι και κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια της για την κατάκτηση της Premier League, ενώ η Λιντς στέρησε στην εκπνοή μια σπουδαία νίκη από την Μπόρνμουθ (2-2).

Από την στιγμή που νίκησε την Άρσεναλ την περασμένη Κυριακή (19/4) με 2-1 και είχε πλέον την ευκαιρία να «αγγίξει» την κορυφή, η Μάντσεστερ Σίτι δεν έδειξε την παραμικρή διάθεση για… δώρα στην έδρα της Μπέρνλι και με ένα γρήγορο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο 5ο λεπτό, έφερε το ματς στα «μέτρα» της κι έφτασε σε μία εύκολη νίκη με 1-0 στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής.

Ένα «τρίποντο» που έφερε πλέον την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ισόβαθμη με τους κανονιέρηδες στην πρώτη θέση της Premier League, αλλά πάνω απ’ την Άρσεναλ λόγω καλύτερης επίθεσης (69 γκολ έναντι 66, έχοντας από +37 στο goal average τους).

Ο Νορβηγός σκόραρε με… συνοπτικές διαδικασίες μετά την ασίστ του Ντοκού, φτάνοντας πλέον τα 35 γκολ σε όλες τις εφετινές διοργανώσεις με τη φανέλα των «πολιτών».

Την ίδια ώρα, η Μπόρνμουθ έχασε μέσα απ’ τα χέρια της την τρίτη σερί νίκη της, καθώς η Λιντς στις καθυστερήσεις «πάγωσε» το “Vitality Stadium” με το γκολ του Λόνγκσταφ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων κι απέσπασε έναν πολύτιμο βαθμό με το τελικό 2-2.

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής στην Premier League:

Τρίτη 21 Απριλίου

Μπράιτον – Τσέλσι 3-0

Τετάρτη 22 Απριλίου

Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Μπόρνμουθ – Λιντς 2-1

Παρασκευή 24 Απριλίου

22:00 Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

Σάββατο 25 Απριλίου

14:30 Φούλαμ – Άστον Βίλα

17:00 Γουέστ Χαμ – Έβερτον

17:00 Γουλβς – Τότεναμ

17:00 Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας

19:30 Άρσεναλ – Νιουκάστλ

Δευτέρα 27 Απριλίου

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ

H βαθμολογία