Euroleague: Το πλήρες πρόγραμμα των Playoffs – Οι ημερομηνίες των Game 3 και Game 4

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα playoffs της Euroleague και θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, με τη σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες και έπαθλο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση κερδίζοντας 87-79 τη Μονακό και πλέον στρέφει την προσοχή της στη σειρά με τη Βαλένθια. Η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στις τρεις νίκες. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην κορυφή της βαθμολογίας. Ωστόσο, ο αντίπαλός του στα playoffs δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, καθώς θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού ΜονακόΜπαρτσελόνα.

Την Τετάρτη (22/04) η Euroleague, έκανε γνωστές της ημερομηνίες των Game 3 και Game 4 των playoffs για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.

Το πρόγραμμα των playoffs

Game 1

  • Ολυμπιακός – Μονακό/Μπαρτσελόνα (28/4, 21:00)
  • Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (28/4, 20:45)
  • Βαλένθια – Παναθηναϊκός (28/4, 21:45)
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (29/4, 21:45)

Game 2

  • Ολυμπιακός – Μονακό/Μπαρτσελόνα (30/4, 21:00)
  • Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (30/4, 20:45)
  • Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (1/5, 21:45)

Game 3

  • Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (5/5, δεν έχει οριστεί η ώρα)
  • Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (5/5, 19:00)
  • Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (6/5, 20:00)
  • Παναθηναϊκός – Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4

  • Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (7/5, δεν έχει οριστεί η ώρα)
  • Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00)
  • Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (8/5, 20:00)
  • Παναθηναϊκός – Βαλένθια (8/5, 21:15)

