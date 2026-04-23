Coppa Italia: Η Λάτσιο απέκλεισε στα πέναλτι την «αυτοκτονική» Αταλάντα και προκρίθηκε στον τελικό

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

lazio atalanta

Με μια μυθική εμφάνιση από τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Εντοάρντο Μότα, που έπιασε 4 πέναλτι στη ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, η Λάτσιο νίκησε την Αταλάντα (1-1 στην κανονική διάρκεια, 2-1 στα πέναλτι) στο Μπέργκαμο και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, όπου θα συναντήσει την Ίντερ.

Η Αταλάντα υποδέχθηκε στο Μπέργκαμο τη Λάτσιο για τον δεύτερο ημιτελικό του Coppa Italia, μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στη Ρώμη, και οι «Λατσιάλι» απέδρασαν με την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι γηπεδούχοι ήταν ξεκάθαρα ανώτεροι στη διάρκεια της αναμέτρησης, με τις περισσότερες ευκαιρίες και αξιοσημείωτες στιγμές να είναι δικές τους. Στο 61′ το γκολ του Έντερσον ακυρώθηκε για φάουλ ύστερα από χρήση VAR και στο 84ο λεπτό ο Ρομανιόλι “πάγωσε” τη «New Balance Arena», ανοίγοντας το σκορ για τη Λάτσιο.

Η απάντηση της Αταλάντα ήταν άμεση, με τον Πάσαλιτς να αποκαθιστά την ισορροπία στο 86′ και να στέλνει το ματς στην παράταση.

Εκεί, οι δύο ομάδες δεν έλυσαν τις διαφορές τους, με ένα ακόμη τέρμα, αυτήν τη φορά από τον Ρασπαντόρι, να ακυρώνεται ως οφσάιντ, και ο ημιτελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι. Εκεί, οι «Μπεργκαμάσκι» είχαν παροιμιώδη αστοχία, πετώντας στα σκουπίδια τέσσερις από τις πέντε εκτελέσεις τους, με τους «Λατσιάλι» να ευστοχούν σε δύο και να φεύγουν θριαμβευτές από το Μπέργκαμο.

Οι πρώτοι ημιτελικοί

  • Κόμο – Ίντερ 0-0
  • Λάτσιο – Αταλάντα 2-2

Οι αγώνες ρεβάνς

  • Ίντερ – Κόμο 3-2
  • Αταλάντα – Λάτσιο 1-2 πεν. (1-1)

Τελικός 13 Μαΐου Ολίμπικο

  • Ίντερ – Λάτσιο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

